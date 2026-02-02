Industriales costarricenses llaman al fortalecimiento del diálogo nacional

Empresas & Management

En un comunicado enviado, la CICR felicitó a la presidenta electa del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, por el resultado obtenido en la primera ronda y se muestra abiertos a colaborar.

Por revistaeyn.com La Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) emitió un comunicado, este 2 de enero, un día después de la jornada electoral en el país. En el mismo, llama a establecer un diálogo nacional en favor del futuro y desarrollo de Costa Rica. Los Industriales hacen un importante énfasis en que, si bien, hay contexto global dinámico, lleno de oportunidades, también hay retos complejos para Costa Rica, que requerirán visión de largo plazo, apertura al diálogo y responsabilidad institucional. “Tenemos la plena convicción de que, junto con este nuevo gobierno y la nueva Asamblea Legislativa, el país podrá avanzar de manera decidida en la agenda de competitividad, abordando retos prioritarios como la inseguridad, la infraestructura, el talento humano y la necesidad de fortalecer nuestra matriz limpia de generación eléctrica mediante inversión privada, entre otros temas que la CICR ha venido impulsando de forma consistente”, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).

Desde la CICR aprovechamos también este momento para hacer un llamado a todos los sectores de la sociedad a fortalecer la vocación de diálogo que ha distinguido históricamente a Costa Rica como una de las democracias más longevas y estables de América Latina. En el escrito, la institución celebra que, una vez más, tras 75 años de estabilidad democrática continua e ininterrumpida. Costa Rica ejerció plenamente una de las instancias fundamentales del sistema democrático, en la que la ciudadanía se pronunció en las urnas e hizo valer su derecho al voto. "En este marco, la CICR felicita a la presidenta electa del partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, por el resultado obtenido en la primera ronda, así como a todo su equipo de trabajo", destaca el escrito. Asimismo, la Cámara felicita a la población costarricense por su participación en este proceso electoral, haciendo que el abstencionismo disminuya considerablemente, y reconoce el compromiso cívico demostrado en las urnas. Las elecciones nacionales de este domingo marcaron un quiebre en la tendencia al alza del abstencionismo registrada en los últimos procesos electorales. Según los datos del TSE, divulgados la noche del domingo, el abstencionismo se redujo al 30,90 %, una caída significativa frente al 40,04 % registrado en la primera ronda de las elecciones de 2022.