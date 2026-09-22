Ingreso laboral en Honduras crece 6.9 %, pero pobreza alcanza a 61.1 % de hogares

Por revistaeyn.com
Honduras registra en 2026 un aumento en los ingresos provenientes del trabajo, pero esa mejora todavía no se traduce en una reducción de la pobreza de los hogares. La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que el 61.1 % de los hogares del país se encuentra bajo la línea de pobreza.
El dato supone un incremento frente al 60.1 % registrado en 2025. Además, la pobreza extrema pasó de 38.3 % a 39.7 %, mientras que el 21.3 % de los hogares se encuentra en pobreza relativa.
El contraste aparece al observar los ingresos laborales. El ingreso promedio mensual de las personas ocupadas pasó de 10,356 lempiras a unos US$383 en 2026, frente a 9,682 lempiras, equivalentes a unos US$358, un año antes. El incremento nominal fue de 6.9%, de acuerdo con el INE.
Sin embargo, el promedio nacional oculta una marcada diferencia territorial. En el área urbana, el ingreso laboral alcanza 12,167 lempiras, unos US$450 mensuales, mientras que en el área rural se reduce a 7,609 lempiras, cerca de US$282.
Las diferencias también aparecen según la categoría ocupacional. Los empleados públicos registran el mayor ingreso promedio, con 17,576 lempiras, alrededor de US$650 mensuales. Los trabajadores del sector privado reciben en promedio 10,570 lempiras, unos US$391, mientras quienes trabajan por cuenta propia alcanzan 9,776 lempiras, cerca de US$362. En el servicio doméstico el promedio es de 5,628 lempiras, aproximadamente US$208.
El ingreso per cápita de los hogares, no obstante, prácticamente permaneció estancado. En 2026 fue de 4,884 lempiras, unos US$181 por persona al mes, frente a 4,864 lempiras en 2025. En las zonas urbanas llegó a 6,035 lempiras, unos US$223, mientras en el área rural fue de 3,164 lempiras, alrededor de US$117.
La línea de pobreza utilizada por el INE se situó en 5,515.2 lempiras, unos US$204, por persona al mes en el área urbana y en 2,812.5 lempiras, cerca de US$104, en el área rural.
La brecha también se refleja en la distribución del ingreso. El 20 % de los hogares con menores ingresos registra apenas 599.8 lempiras, unos US$22, mensuales por persona, mientras el quintil de mayores ingresos alcanza 13,120 lempiras, aproximadamente US$486.
El mercado laboral contabiliza 3.79 millones de personas ocupadas, aunque 2.08 millones enfrentan algún problema de empleo. De estas, más de 1.29 millones presentan subocupación por insuficiencia de ingresos, un indicador que ayuda a explicar por qué un aumento del ingreso promedio no necesariamente implica una mejora generalizada de las condiciones económicas de los hogares.
Con información de La Prensa