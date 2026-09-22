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Ingreso laboral en Honduras crece 6.9 %, pero pobreza alcanza a 61.1 % de hogares

El ingreso promedio mensual de las personas ocupadas pasó de 10,356 lempiras a unos US$383 en 2026, frente a 9,682 lempiras, equivalentes a unos US$358, un año antes. El incremento nominal fue de 6.9%, de acuerdo con el INE.

Por revistaeyn.com Honduras registra en 2026 un aumento en los ingresos provenientes del trabajo, pero esa mejora todavía no se traduce en una reducción de la pobreza de los hogares. La nueva Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), revela que el 61.1 % de los hogares del país se encuentra bajo la línea de pobreza. El dato supone un incremento frente al 60.1 % registrado en 2025. Además, la pobreza extrema pasó de 38.3 % a 39.7 %, mientras que el 21.3 % de los hogares se encuentra en pobreza relativa.

El contraste aparece al observar los ingresos laborales. El ingreso promedio mensual de las personas ocupadas pasó de 10,356 lempiras a unos US$383 en 2026, frente a 9,682 lempiras, equivalentes a unos US$358, un año antes. El incremento nominal fue de 6.9%, de acuerdo con el INE. Sin embargo, el promedio nacional oculta una marcada diferencia territorial. En el área urbana, el ingreso laboral alcanza 12,167 lempiras, unos US$450 mensuales, mientras que en el área rural se reduce a 7,609 lempiras, cerca de US$282. Las diferencias también aparecen según la categoría ocupacional. Los empleados públicos registran el mayor ingreso promedio, con 17,576 lempiras, alrededor de US$650 mensuales. Los trabajadores del sector privado reciben en promedio 10,570 lempiras, unos US$391, mientras quienes trabajan por cuenta propia alcanzan 9,776 lempiras, cerca de US$362. En el servicio doméstico el promedio es de 5,628 lempiras, aproximadamente US$208.