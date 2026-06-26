Costa Rica se incorpora a iniciativa Pax Silica para desarrollo de tecnologías

Costa Rica se convertió en miembro de Pax Silica, una iniciativa internacional liderada por el Gobierno de los Estados Unidos orientada al fortalecimiento de ecosistemas de innovación y al desarrollo de tecnologías críticas, incluyendo áreas como semiconductores e inteligencia artificial.

La incorporación se oficializó en Washington D.C., durante la cumbre de esta plataforma, con la participación de la delegación costarricense encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Manuel Tovar, y representantes del Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), reflejando el carácter interinstitucional del esfuerzo nacional.

“Este es un esfuerzo que nos posiciona más cerca de nuestro socio estratégico, los Estados Unidos, para generar oportunidades de inversión y seguridad económica”, afirmó el Ministro Tovar, quien lideró las negociaciones.

La adhesión de Costa Rica a esta iniciativa representa un paso decisivo dentro de la estrategia nacional para consolidar al país como un actor relevante en la industria global de los semiconductores.

Desde COMEX, esta incorporación ha sido objeto de seguimiento y trabajo continuo como parte de la agenda de coordinación bilateral con los Estados Unidos, orientada a fortalecer la inserción de Costa Rica en cadenas globales de valor.

“La incorporación de Costa Rica a la iniciativa Pax Silica refleja nuestro compromiso con el fortalecimiento de las cadenas globales de valor. Este paso reafirma el papel del país como un socio confiable y estratégico en la atracción de inversión de alto valor agregado, al tiempo que refuerza nuestra contribución a la construcción de ecosistemas económicos más competitivos, resilientes y seguros junto con los Estados Unidos y socios estratégicos”, afirmó Arianna Arce, Ministra a.i. de Comercio Exterior.