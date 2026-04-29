Azure: Hospitalidad íntima en Roatán

Entrevista Velia Jaramillo - Estrategia & Negocios

La experiencia de AZURE comienza desde el traslado, a través de pequeñas balsas por un canal de aguas turquesas que conduce a un cayo que hasta hace unos años fue privado, ahora abierto al público.

El restaurante se ubica dentro de Barefoot Cay Resort, un hotel boutique en la parte este de Roatán, y un escape alejado del bullicio de la zona hotelera y turística de Best Way.

Al apenas llegar, los huéspedes y visitantes encuentran un entorno calmo, verde y relajado y un encantador restaurante al aire libre, junto a una piscina, que ofrece un menú de comida internacional y caribeña.

“Barefoot Cay es un resort boutique en Roatán concebido bajo un modelo de hospitalidad íntima y de alto estándar. Busca representar una forma distinta de vivir el Caribe hondureño: sin excesos, sin masificación, con atención al detalle y un enfoque consciente en la experiencia del huésped”, expresa Javier Hernández. Gerente de alimentos y bebidas de Barefoot Cay. Esta visión, apunta, responde a una tendencia global en turismo: viajeros que priorizan autenticidad, bienestar y experiencias memorables por encima del lujo ostentoso.

AZURE by Barefoot Cay nace como la expresión culinaria de esa filosofía. “No es únicamente el restaurante del resort; es una propuesta gastronómica diseñada para aportar valor real al destino”, destaca Hernández.

“Nuestra cocina combina técnica internacional con el alma del Caribe hondureño. Trabajamos con producto fresco de la isla —mariscos, vegetales, ingredientes locales— y los integramos en una visión contemporánea que dialoga con tendencias globales sin perder identidad”.

“Somos hondureños y queremos transmitir eso a nuestros huéspedes. Nos sentimos orgullosos de mostrar nuestras raíces, y procuramos que en cada experiencia encuentren el sabor isleño caribeño, el pescado, sabor a coco, fusiones con reminisciencias peruanas, pero también ofrecemos lo local hondureño muy marcado en los almuerzos y desayunos: baleadas, un buen desayuno típico con tortillas hechas a mano”, describe.

El restaurante fue elegido como el restaurante número 1 en calidad por los premios Readers Choice Awards 2025 de la revista Scuba Diving para la región del Caribe y el Océano Atlántico.

Su menú integra cocina internacional contemporánea con raíces caribeñas, técnicas mediterráneas y globales aplicadas a producto local, platos de mar frescos, pastas artesanales y reinterpretaciones cuidadas de comfort food internacional

Desde una perspectiva estratégica, añade, “AZURE apuesta por elevar el estándar gastronómico de Roatán, contribuir al posicionamiento de la isla como destino culinario emergente en Centroamérica, fortalecer la cadena de valor local mediante colaboración con talento y proveedores de la región y ofrecer experiencias que generen diferenciación competitiva dentro del ecosistema turístico”.