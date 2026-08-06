Apple acusa a OpenAI de robar secretos

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La empresa dirigida por Sam Altman afirmó que la solicitud de medidas cautelares de Apple está "basada en información falsa" y es "completamente innecesaria" porque no tienen, ni desean, ninguno de sus secretos comerciales.

Por Agencia EFE La tecnológica Apple solicitó esta semana a un juez estadounidense una orden judicial preliminar para impedir que OpenAI y dos de sus exempleados accedan a información confidencial de la compañía, una petición que la empresa de IA calificó de "descuidada, agresiva y extrañamente personal". Como parte de esta escalada judicial, el fabricante del iPhone presentó una moción simultánea para acelerar el proceso de presentación de pruebas.

Apple ha pedido que se tomen declaraciones a los exempleados de la compañía nombrados en la demanda, Chang Liu y Tang Yew Tan, y en su solicitud argumentó que sufrirá un "daño irreparable" si no se aprueban estas medidas cautelares. La respuesta de OpenAI no se hizo esperar, y a través de una publicación en su blog corporativo, la empresa dirigida por Sam Altman afirmó que la solicitud de medidas cautelares de Apple está "basada en información falsa" y es "completamente innecesaria" porque no tienen, ni desean, ninguno de sus secretos comerciales. "Apple intenta ahora atribuir la responsabilidad al 'acceso residual', pero omite mencionar que se trata de un problema habitual en la compañía, causado por una gestión inadecuada de los accesos al sistema cuando los empleados se marchan", señala el comunicado. En tanto, OpenAI explica que los exempleados de Apple "que intentan actuar correctamente al dejar la empresa conservan acceso a archivos de Apple, aun cuando no los quieran o ni siquiera sean conscientes de su existencia".