Musk engañó a los inversores de Twitter antes de la adquisición, concluye jurado

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La demanda colectiva, Pampena contra Musk, se presentó originalmente en octubre de 2022, después de que Musk completara la compra de Twitter por US$54,20 por acción.

Por revistaeyn.com Un jurado en California determinó que Elon Musk engañó a los accionistas de Twitter durante la antesala para su adquisición de la empresa de redes sociales por US$44.000 millones, según un veredicto. Los daños totales podrían alcanzar hasta US$2.600 millones, dijeron los abogados de los demandantes.

La demanda colectiva, Pampena contra Musk, se presentó originalmente en octubre de 2022, después de que Musk completara la compra de Twitter por US$54,20 por acción. Más tarde renombró la empresa X, antes de fusionarla con su empresa de inteligencia artificial xAI, y después con SpaceX, su fabricante de cohetes reutilizables. "Este es un gran ejemplo de lo que no se puede hacer con el inversor medio: personas, niños, fondos de pensiones, profesores, bomberos, enfermeros", dijo Joseph Cotchett, abogado de los inversores de Twitter, a CNBC en el juzgado de San Francisco. "De eso iba este caso. Esto no iba sobre Musk. Se trataba de toda la operación." Los abogados de Musk declinaron hacer comentarios. Se espera que su equipo presente una apelación. Tras la oferta de Musk para comprar Twitter en abril de 2022, su opinión hacia el acuerdo se deterioró rápidamente al poner en duda el supuesto nivel de bots, spam y cuentas falsas de la compañía en su plataforma. Musk escribió en un tuit al mes siguiente que su adquisición estaba "temporalmente en pausa" hasta que el CEO de Twitter pudiera demostrar que sus niveles de cuentas no auténticas rondaban el 5% reportado en los informes de la SEC de la compañía. Los tuits de Musk y comentarios adicionales hicieron que las cuotas de Twitter cayeran casi un 10 % en una Los tuits de Musk y comentarios adicionales hicieron que las cuotas de Twitter cayeran casi un 10% en un . El jurado deliberó durante cuatro días y determinó unánimemente que los tuits de Musk del 13 y 17 de mayo eran materialmente falsos o engañosos.