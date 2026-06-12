Visa y OpenAI anuncian una alianza para impulsar comercio con IA

Por revistaeyn.com
Visa anunció una colaboración estratégica con OpenAI para asegurar los pagos de Visa dentro de experiencias impulsadas por OpenAI, lo que permite un comercio fluido y confiable en toda la plataforma.
A través de esta alianza, Visa aportará su red global, sus capacidades de credencialización y su infraestructura de seguridad para respaldar experiencias emergentes impulsadas por IA, ayudando a consumidores y empresas a interactuar y realizar transacciones con confianza.
La colaboración forma parte de la iniciativa más amplia de Visa Intelligent Commerce o comercio inteligente de Visa, que se centra en extender capacidades de pago seguras a nuevos entornos digitales.
En conjunto, Visa y OpenAI también explorarán una variedad de aplicaciones empresariales, incluidas experiencias orientadas a desarrolladores como Codex, así como flujos de trabajo más automatizados y conversacionales, a medida que la IA continúa evolucionando como una interfaz importante para las interacciones digitales.
Como parte de la alianza, las capacidades de pago de Visa se integrarán en experiencias de OpenAI, brindando a desarrolladores y comercios una forma simplificada de aceptar pagos con Visa iniciados por agentes de IA. Junto con OpenAI, Visa proporcionará la red subyacente, tokenización y las capacidades de gestión de riesgos que respaldan transacciones confiables y seguras.
Las transacciones operarán dentro de permisos, políticas y controles claramente definidos por el usuario, como límites de gasto, categorías de comercios o aprobaciones requeridas. Las transacciones utilizarán credenciales Visa tokenizadas, así como autorización en tiempo real y monitoreo de fraude, lo que ayudará a que las nuevas experiencias de pago habilitadas por IA mantengan estándares sólidos de seguridad y protección al consumidor.
“La IA transformará el comercio de manera más profunda que el Internet o la tecnología móvil”, afirmó Jack Forestell, Líder Global de Productos y Estrategia de Visa.
“El comercio ocurrirá en muchos más lugares y de muchas más formas que en la actualidad, y los agentes desempeñarán un papel cada vez más importante para ayudar a las personas a completar tareas que involucran dinero, desde compras y pagos hasta transacciones más complejas”, dijo Marco Mahrus, Head of Partnerships, Commerce para OpenAI.