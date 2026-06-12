Visa y OpenAI anuncian una alianza para impulsar comercio con IA

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A través de esta alianza, Visa aportará su red global, sus capacidades de credencialización y su infraestructura de seguridad para respaldar experiencias emergentes impulsadas por IA, ayudando a consumidores y empresas a interactuar y realizar transacciones con confianza.

Por revistaeyn.com Visa anunció una colaboración estratégica con OpenAI para asegurar los pagos de Visa dentro de experiencias impulsadas por OpenAI, lo que permite un comercio fluido y confiable en toda la plataforma. A través de esta alianza, Visa aportará su red global, sus capacidades de credencialización y su infraestructura de seguridad para respaldar experiencias emergentes impulsadas por IA, ayudando a consumidores y empresas a interactuar y realizar transacciones con confianza.

La colaboración forma parte de la iniciativa más amplia de Visa Intelligent Commerce o comercio inteligente de Visa, que se centra en extender capacidades de pago seguras a nuevos entornos digitales. En conjunto, Visa y OpenAI también explorarán una variedad de aplicaciones empresariales, incluidas experiencias orientadas a desarrolladores como Codex, así como flujos de trabajo más automatizados y conversacionales, a medida que la IA continúa evolucionando como una interfaz importante para las interacciones digitales. Como parte de la alianza, las capacidades de pago de Visa se integrarán en experiencias de OpenAI, brindando a desarrolladores y comercios una forma simplificada de aceptar pagos con Visa iniciados por agentes de IA. Junto con OpenAI, Visa proporcionará la red subyacente, tokenización y las capacidades de gestión de riesgos que respaldan transacciones confiables y seguras.