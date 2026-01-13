Empresas & Management

La forma de trabajar se consolida en 2026 como el nuevo diferencial competitivo

De cara a 2026, planificar ya no puede limitarse a definir metas y KPIs. Implica diseñar cómo se trabaja: cómo se toman decisiones, cómo se prioriza, cómo se coordinan áreas y cómo se sostiene la ejecución sin agotar a las personas.

    Las organizaciones que logren combinar claridad estratégica, colaboración real y ritmos de trabajo sostenibles serán las que consigan ejecutar mejor. Foto de cortesía
2026-01-13

Por revistaeyn.com

Durante años, la conversación empresarial se concentró en objetivos, indicadores y crecimiento. Sin embargo, al iniciar 2026, un consenso comienza a emerger: la forma en que una organización trabaja se ha convertido en un factor estratégico clave, con impacto directo en la ejecución, la reputación y la sostenibilidad del negocio.

En conversaciones recientes con equipos directivos y líderes regionales se repite una tensión evidente: alta actividad, bajo foco y desgaste creciente. Muchas organizaciones hacen mucho, pero avanzan poco. No por falta de talento o ambición, sino por sistemas de trabajo mal diseñados, que concentran decisiones, fragmentan equipos y saturan agendas.

El contexto humano refuerza esta alerta. El World Happiness Report muestra que más del 20 % de los adultos a nivel mundial se siente solo con frecuencia, y que el apoyo social pesa hoy más en el bienestar que el ingreso económico. Entre jóvenes profesionales, 1 de cada 5 declara no contar con redes de confianza, afectando compromiso, motivación y toma de decisiones.

“Estos datos no son solo sociales, son profundamente organizacionales”, señala Javier Medrano, Director General de Bluepoint. “Menor bienestar se traduce en menor energía colectiva, mayor fricción interna y peor ejecución estratégica”.

A este contexto se suma un entorno externo más exigente. The World Ahead 2025, de The Economist, advierte que los mercados son más digitales, pero también más escépticos y menos tolerantes a la incoherencia. Hoy, la reputación se construye desde la coherencia interna, no solo desde la comunicación externa.

La inteligencia artificial se incorpora a este escenario como un acelerador. Bien integrada, reduce fricción operativa y mejora la calidad de las decisiones; mal integrada, amplifica el desorden y el desgaste. La ventaja competitiva no estará en adoptar IA primero, sino en integrarla sobre sistemas de trabajo claros, coordinados y con criterios definidos de impacto.

Como plantea Luis Gallardo, fundador de la World Happiness Foundation, la forma en que se diseñan las instituciones y relaciones define nuestra capacidad de generar valor colectivo.

Las organizaciones que logren combinar claridad estratégica, colaboración real y ritmos de trabajo sostenibles serán las que consigan ejecutar mejor, fortalecer su reputación y generar impacto económico y social al mismo tiempo.

