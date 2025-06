La industria alimentaria en Latinoamérica debe cambiar y esta es la razón

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

La industria de productos de consumo masivo (CPG, por sus siglas en inglés) está enfrentando un cambio estructural a nivel global, y América Latina no es la excepción, así lo confirma el informe de Boston Consulting Group (BCG), que se centra en crear estrategias de negocio.

De acuerdo con la consultora, los consumidores están cambiando sus hábitos de compra en favor de productos más saludables, naturales y menos procesados. "Este giro en las preferencias representa tanto un desafío como una oportunidad para las empresas que buscan mantenerse competitivas en un entorno cada vez más exigente", indican en una comunicación.

En el informe titulado “CPG Companies Need a New Recipe as Consumers Seek Healthier Choices”, analiza cómo la presión de consumidores informados, nuevas regulaciones y la expansión de medicamentos como los GLP-1 (usados para el tratamiento de la obesidad y la diabetes) están transformando el mercado de alimentos y bebidas.