La inteligencia artificial pone a prueba la resiliencia del sector software

La industria del software atraviesa una crisis debido a la rápida evolución de la inteligencia artificial (IA), que ha pasado de ser percibida como una herramienta de eficiencia a ser vista como una amenaza existencial, provocando una volatilidad en bolsa que pone a prueba la resiliencia de los gigantes del sector. El epicentro de este nerviosismo se materializó esta semana cuando un informe viral de Citrini Research pintó un sombrío panorama de un futuro en el que el cambio tecnológico impulsa una carrera a la baja en el trabajo de oficina.

El informe describe un escenario donde la IA es un éxito tecnológico, pero un desastre macroeconómico. Citrini Research indica que para junio de 2028, la economía estadounidense colapsará no por falta de productividad, sino porque la IA ha hecho que la inteligencia humana sea abundante y barata, destruyendo el ciclo de consumo tradicional. El autor advierte de que, aunque esto es un "ejercicio de pensamiento", a día de hoy todavía hay tiempo para ajustar las carteras de inversión y las políticas sociales antes de que los bucles de retroalimentación se vuelvan imparables. El fundador de la compañía de pagos Block, Jack Dorsey, anunció un recorte de más de 4.000 puestos de trabajo -cerca del 40 % de su plantilla- como parte de una reestructuración para que la IA optimice sus operaciones. "Los sistemas de IA han cambiado lo que significa construir y dirigir una empresa. Un equipo significativamente más pequeño usando estas herramientas puede hacer más y mejor", afirmó el también cofundador de Twitter. El verano pasado, el director ejecutivo de Salesforce, Marc Benioff, dijo que la IA ya realiza entre el 30 % y el 50 % del trabajo en la empresa especializada en atención al cliente.

Volatilidad en Wall Street

Desde el "boom" de la IA con ChatGPT en noviembre de 2022, las empresas detrás de esta innovación han comparado la herramienta con una calculadora, ejemplificando que el hecho de tener una nueva herramienta entonces no hizo que el papel de los contables desapareciera. No todas las predicciones de los expertos son apocalípticas y figuras como Aaron Levie, director ejecutivo de Box, recuerda en los medios especializados que en transiciones anteriores (el móvil y la nube), el mercado terminó siendo mucho más grande para las empresas que supieron adaptarse. Las firmas establecidas defienden que poseen algo que los nuevos modelos de lenguaje no tienen: el "sistema de registro" y el contexto operativo de las empresas. La sensibilidad del mercado alcanzó su punto crítico, tras la publicación de Citrini Research, cuando Wall Street reaccionó a la baja: las empresas de software Datadog, CrowdStrike y Zscaler se desplomaron más de un 9 % cada una.