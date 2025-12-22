Residencia en Centroamérica de Shakira: lo que debe saber

Ocio

La cantante colombiana Shakira dará cinco conciertos en El Salvador. Se espera que asistan al menos 27.000 personas a cada una de las presentaciones. Los salvadoreños esperan que este hecho beneficie a hoteles, touroperadores, guías turísticos, restaurantes, sitios recreativos y de ocio.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com La cantante colombiana Shakira hará historia en Centroamérica al decidir establecer una Residencia con su gira 'Las Mujeres ya no Lloran World Tour'. En total serán CINCO conciertos los que la artista desarrollará en El Salvador. Al inicio solamente se incluyeron TRES fechas, pero al ver el entusiasmo de los centroamericanos y que las entradas se agotaron en menos de 24 horas se anunciaron DOS conciertos más. "Shakira vuelve a marcar un hito sin precedentes en la historia del entretenimiento. En una respuesta masiva y extraordinaria del público, las tres fechas de su residencia en Centroamérica se agotaron en menos de 24 horas, luego de que la venta oficial iniciará el 17 de diciembre", indicó la oficina de prensa de la cantante. Además de dejar un sello en la historia de la industria del entretenimiento de la región y del país sede, se espera que los conciertos de Shakira generarán un impacto económico mayor de US$25 millones a El Salvador, según el Ministerio de Turismo (Mitur), quien brindó los datos cuando solo estaban tres fechas confirmadas.

La ministra de Turismo, Morena Valdez, dijo que este tipo de espectáculos benefician a hoteles, touroperadores, guías turísticos, restaurantes, sitios recreativos y de ocio. Incluso, ya se especula los lugares que podría visitar la artista, que para su llegada al país ya tendrá 49 años, teniendo en cuenta sus gustos y hobbies, como el surf. El gobierno salvadoreño aseguró que las presentaciones que la cantante colombiana realizará durante febrero 2026 generarán 4.000 empleos directos y 7.000 más indirectos. Horas antes de la publicación de la artista, donde se ampliaban las fechas, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, destacó en un mensaje en X que "Shakira agotó todos los boletos de sus 3 fechas en menos de 24 horas". "Sé del enorme esfuerzo que están haciendo los productores para extender esta impresionante residencia centroamericana, con sede en nuestro país", añadió el mandatario. Para tener un ejemplo del impacto, en México, donde tuvo una de las estadías más largas -con 31 presentaciones- se estima que el impacto económico fue de US$159 millones. Shakira no es solo una cantante y autora, sino que también ha explotado su rol de empresaria lanzando más perfumes y su línea para el cabello llamada isima, así como su propia marca de Merch y también comparte el éxito en taquilla de cine con Zootopia 2.

¿CUÁNDO SON LOS CONCIERTOS DE SHAKIRA EN EL SALVADOR?

Los conciertos están programados para los días 07, 08, 12, 14 y 15 de febrero próximo. La sede será el Estadio Nacional Jorge 'Mágico' González, en San Salvador.

La artista, que en 1998 estuvo en suelo salvadoreño y participó en un programa de televisión, ha sido premiada este año con el reconocimiento de Billboard por 'La gira latina más taquillera de una mujer en la historia.

¿CUÁNTO VALEN LAS ENTRADAS DEL CONCIERTO DE SHAKIRA EN EL SALVADOR?

La información indica que, durante el proceso de venta, "usuarios en redes sociales evidenciaron la alta demanda por los boletos, ya que reportaron filas virtuales de hasta cuatro horas de espera".

Los precios de las entradas y localidades son: Tribuna Baja US$45, General US$70, Preferencial y Tribuna Alta US$90, Tribuna Baja US$115, VIP de pie US$150, Platinum US$225 y Ultra Platinum US$275. *Todos los boletos aplican cargos adicionales por servicio de boletería y estarán a la venta en Fun Capital y Todo Ticket.

¿SHAKIRA LLEVARÁ SU ESPECTÁCULO COMPLETO A EL SALVADOR?

En una conferencia de prensa, del 16 de diciembre, el director de la productora responsable del espectáculo Two Shows Producciones, Mario Villacorta, afirmó que la cantante llegará con todo su equipo humano a bordo de tres aviones jumbo, mientras que unos 52 camiones de equipo llegarán por vía terrestre. En la sede se armará un escenario colosal, set de luces, sonido, pantalla y efectos especiales que ya han causado sensación en varios países, durante la primera etapa del world tour. La pantalla principal del escenario mide 49 metros de ancho por 9.6 metros de alto, con 6.6 millones de píxeles, formando un megaescenario con tecnología de punta que incluye una pasarela LED y efectos de Inteligencia Artificial. Esto significa más de 93 toneladas de equipo con elementos interactivos, como su avatar de loba. El despliegue técnico llega junto a un equipo de más de 150 profesionales internacionales, tráileres completos de producción, y un diseño escénico que sólo se instala en ciudades seleccionadas por su capacidad logística comprobada.