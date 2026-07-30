Lamine Yamal se consolida como una de las figuras más rentables del marketing digital

Por revistaeyn.com
El impacto de Lamine Yamal durante el Mundial FIFA 2026 trascendió el terreno de juego y se convirtió en un fenómeno de marketing digital con valor millonario para las marcas.
Un análisis de la agencia especializada en marketing de influencers SocialPubli concluye que el delantero español no solo consolidó su proyección deportiva, sino que también se posicionó como uno de los activos comerciales más atractivos del deporte gracias al extraordinario crecimiento de su comunidad en redes sociales y al alto nivel de interacción que generan sus publicaciones.
De acuerdo con los datos recopilados por la herramienta SocialPubli Analyzer, Yamal incorporó más de 13,8 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el Mundial, elevando su comunidad hasta los 57,8 millones de usuarios. Más relevante aún para los anunciantes fue su tasa promedio de engagement, que alcanzó el 13,58%, un nivel muy superior al registrado habitualmente por figuras deportivas con audiencias similares.
El estudio detalla que las publicaciones del atacante español registraron un promedio de 7,2 millones de "me gusta" y más de 52.000 comentarios durante la competición. Su contenido más exitoso fue la fotografía publicada el 20 de julio tras la conquista del título mundial por España, en la que aparece levantando la Copa del Mundo. Esa publicación superó los 28,5 millones de "me gusta" y alcanzó un engagement del 25,58%, el mayor registrado por cualquier integrante de la selección española durante el torneo.
"En SocialPubli analizamos cómo el alcance, el nivel de engagement y el ritmo de crecimiento de un deportista en redes sociales se convierten en valor de marca real. En el caso de Lamine Yamal, esa conversión es evidente con un crecimiento de más de 13 millones de seguidores en apenas unas semanas, una tasa de engagement del 13,58% y una cartera de nueve marcas globales que ya trabajan con él", afirmó Ismael El-Qudsi, CEO de SocialPubli.
El informe identifica nueve patrocinadores internacionales que ya han apostado por el futbolista, entre ellos The Coca-Cola Company, a través de Powerade; American Eagle Outfitters; McDonald's; Apple Inc., mediante Beats; Visa Inc.; además de OPPO, Adidas, Konami y ElPozo Alimentación. A ello se suma su labor como uno de los embajadores de buena voluntad más jóvenes de UNICEF.
Para SocialPubli, el caso de Yamal confirma que las marcas buscan vincularse con talentos antes de que alcancen su máximo valor comercial. La agencia compara esta estrategia con la apuesta que Nike realizó por Michael Jordan en la década de 1980, una inversión temprana que terminó convirtiéndose en uno de los mayores éxitos de la historia del marketing deportivo.
"Lo de Lamine Yamal no es un boom pasajero impulsado por el Mundial, sino la construcción de una marca personal a una velocidad que ni Messi ni Cristiano Ronaldo alcanzaron a los 19 años. A esa edad, ninguno de los dos manejaba una cartera de patrocinios ni un impacto publicitario comparable al que hoy tiene Yamal, y eso explica por qué las marcas se están posicionando ahora, no cuando sea tarde", concluyó El-Qudsi.