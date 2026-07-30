Lamine Yamal se consolida como una de las figuras más rentables del marketing digital

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De acuerdo con los datos recopilados por la herramienta SocialPubli Analyzer, Yamal incorporó más de 13,8 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el Mundial, elevando su comunidad hasta los 57,8 millones de usuarios.

Por revistaeyn.com El impacto de Lamine Yamal durante el Mundial FIFA 2026 trascendió el terreno de juego y se convirtió en un fenómeno de marketing digital con valor millonario para las marcas. Un análisis de la agencia especializada en marketing de influencers SocialPubli concluye que el delantero español no solo consolidó su proyección deportiva, sino que también se posicionó como uno de los activos comerciales más atractivos del deporte gracias al extraordinario crecimiento de su comunidad en redes sociales y al alto nivel de interacción que generan sus publicaciones.

De acuerdo con los datos recopilados por la herramienta SocialPubli Analyzer, Yamal incorporó más de 13,8 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el Mundial, elevando su comunidad hasta los 57,8 millones de usuarios. Más relevante aún para los anunciantes fue su tasa promedio de engagement, que alcanzó el 13,58%, un nivel muy superior al registrado habitualmente por figuras deportivas con audiencias similares. El estudio detalla que las publicaciones del atacante español registraron un promedio de 7,2 millones de "me gusta" y más de 52.000 comentarios durante la competición. Su contenido más exitoso fue la fotografía publicada el 20 de julio tras la conquista del título mundial por España, en la que aparece levantando la Copa del Mundo. Esa publicación superó los 28,5 millones de "me gusta" y alcanzó un engagement del 25,58%, el mayor registrado por cualquier integrante de la selección española durante el torneo. "En SocialPubli analizamos cómo el alcance, el nivel de engagement y el ritmo de crecimiento de un deportista en redes sociales se convierten en valor de marca real. En el caso de Lamine Yamal, esa conversión es evidente con un crecimiento de más de 13 millones de seguidores en apenas unas semanas, una tasa de engagement del 13,58% y una cartera de nueve marcas globales que ya trabajan con él", afirmó Ismael El-Qudsi, CEO de SocialPubli.