Empresas de turismo en EE.UU. reportan crecimiento impulsado por el Mundial

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Muchos consumidores, especialmente los viajeros de mayores ingresos, no se han dejado intimidar por la incertidumbre económica ni por el aumento de los costos de viaje.

Por revistaeyn.com Los primeros informes de resultados financieros revelan cómo las empresas del sector turístico —desde cadenas hoteleras hasta operadores de cruceros— han logrado apoyarse en la resiliencia de la demanda de viajes de negocios y de placer por parte de los estadounidenses, junto con un impulso temporal generado por la Copa del Mundo, para compensar el impacto negativo de la guerra en Medio Oriente. El conflicto ha elevado los costos del combustible y ha alterado los viajes internacionales. Sin embargo, los resultados presentados indican que muchos consumidores, especialmente los viajeros de mayores ingresos, no se han dejado intimidar por la incertidumbre económica ni por el aumento de los costos de viaje.

"JetBlue, Hilton y Royal Caribbean destacaron que los productos de mayor valor siguen mostrando fortaleza, lo que sugiere que muchos viajeros continúan priorizando las experiencias, incluso cuando son más selectivos con su gasto discrecional", afirmó Brian Rooney, fundador de la firma de asesoría de viajes GetCruiseInfo.com. "Estos resultados refuerzan que seguimos viendo una economía de viajes en forma de K. Los viajeros de mayores ingresos continúan reservando experiencias premium, mientras que los viajeros más sensibles al precio están ajustando cuándo y cómo viajan, en lugar de renunciar por completo a sus vacaciones." Hilton Worldwide Holdings elevó su previsión de crecimiento de los ingresos por habitaciones para todo el año, impulsada por la sólida demanda en sus propiedades de lujo y por los beneficios esperados de la Copa del Mundo durante el tercer trimestre. Esto ocurre pese a que los ingresos por habitaciones en su región de Medio Oriente y África se desplomaron un 29.5 % en comparación con el mismo período del año anterior.