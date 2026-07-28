Empresas de turismo en EE.UU. reportan crecimiento impulsado por el Mundial

Por revistaeyn.com
Los primeros informes de resultados financieros revelan cómo las empresas del sector turístico —desde cadenas hoteleras hasta operadores de cruceros— han logrado apoyarse en la resiliencia de la demanda de viajes de negocios y de placer por parte de los estadounidenses, junto con un impulso temporal generado por la Copa del Mundo, para compensar el impacto negativo de la guerra en Medio Oriente.
El conflicto ha elevado los costos del combustible y ha alterado los viajes internacionales. Sin embargo, los resultados presentados indican que muchos consumidores, especialmente los viajeros de mayores ingresos, no se han dejado intimidar por la incertidumbre económica ni por el aumento de los costos de viaje.
"JetBlue, Hilton y Royal Caribbean destacaron que los productos de mayor valor siguen mostrando fortaleza, lo que sugiere que muchos viajeros continúan priorizando las experiencias, incluso cuando son más selectivos con su gasto discrecional", afirmó Brian Rooney, fundador de la firma de asesoría de viajes GetCruiseInfo.com.
"Estos resultados refuerzan que seguimos viendo una economía de viajes en forma de K. Los viajeros de mayores ingresos continúan reservando experiencias premium, mientras que los viajeros más sensibles al precio están ajustando cuándo y cómo viajan, en lugar de renunciar por completo a sus vacaciones."
Hilton Worldwide Holdings elevó su previsión de crecimiento de los ingresos por habitaciones para todo el año, impulsada por la sólida demanda en sus propiedades de lujo y por los beneficios esperados de la Copa del Mundo durante el tercer trimestre. Esto ocurre pese a que los ingresos por habitaciones en su región de Medio Oriente y África se desplomaron un 29.5 % en comparación con el mismo período del año anterior.
El director ejecutivo de Hilton, Christopher Nassetta, señaló durante una conferencia con inversionistas que la Copa del Mundo impulsó los resultados del trimestre, pero que la mayor recuperación provino de los hoteles de categoría media, favorecidos por la demanda de viajes corporativos y de grupos.
El torneo de fútbol aportó aproximadamente un crecimiento del 1.7 % en el RevPAR (ingreso por habitación disponible) de Hilton durante el segundo trimestre.
El operador de cruceros Royal Caribbean elevó su previsión de ganancias anuales, aunque redujo su expectativa de crecimiento de ingresos al considerar un impacto moderado en las reservas debido a las prolongadas tensiones geopolíticas.
La empresa, con sede en Miami, Florida, reportó un aumento del 27 % en sus gastos trimestrales de combustible, que ascendieron a 355 millones de dólares frente al mismo período del año anterior. No obstante, redujo ligeramente su previsión de gasto anual en combustible, de US$1,350 millones a aproximadamente US$1,340 millones.
"La demanda de los consumidores por nuestras experiencias vacacionales sigue siendo fuerte, y los huéspedes continúan demostrando su disposición a gastar en experiencias memorables con nosotros", afirmó Naftali Holtz, director financiero de Royal Caribbean.
El impacto de la guerra en Irán se ha reflejado con mayor intensidad en las aerolíneas. Aunque la mayoría de las compañías aéreas estadounidenses lograron recuperar durante el segundo trimestre cerca de la mitad de los costos adicionales de combustible acumulados desde el inicio del conflicto, la visibilidad sobre sus ganancias futuras sigue siendo dispar.
JetBlue Airways informó que una demanda más sólida y el incremento en las tarifas le permitieron recuperar una mayor proporción de sus costos de combustible de lo previsto, a pesar de que su factura trimestral por este concepto aumentó cerca del 81 %, hasta aproximadamente US$407 millones.
"A nadie le gustan los aumentos de tarifas, pero al final del día este es un negocio en el que debemos cubrir nuestros costos", afirmó el presidente de JetBlue, Marty St. George, durante una conferencia con inversionistas.
La aerolínea indicó que su panorama para la segunda mitad del año ha mejorado, ya que la volatilidad de los precios del combustible derivada de la guerra se ha moderado.
Con información de Reuters