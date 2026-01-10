Petroleras invertirán US$100.000 millones en Venezuela, según Trump

Empresas & Management

Por revistaeyn.com - Agencia EFE El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que compañías petroleras estadounidenses invertirán unos US$100.000 millones para revitalizar la industria petrolera de Venezuela. Así lo detalló el mandatario desde la Casa Blanca, tras una mesa redonda con ejecutivos de las principales empresas energéticas estadounidenses, incluyendo Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips o la española Repsol.

“Van a invertir su dinero, no el de nuestro Gobierno, no lo necesitan, pero sí nuestra protección”, señaló el presidente Trump, y agregó que Washington proveerá “seguridad gubernamental” a las compañías. Pese a la reunión en la Casa Blanca, los pesos pesados de la industria petrolera en EEUU se han mostrado escépticos ante la posibilidad de invertir en el país suramericano, debido a la incertidumbre sobre su futuro político, el recuerdo de un pasado de políticas de nacionalización de activos extranjeros y el bajo precio del barril, según han informado medios estadounidenses. Trump añadió que su Gobierno controlará qué compañías podrán entrar a Venezuela. Trump también invitó a China y Rusia a comprar todo el crudo venezolano gestionado por Washington «que necesiten» y defendió que su Administración tome control de las ventas de petróleo venezolano porque de lo contrario "Moscú y Pekín lo hubieran hecho primero". "Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten", dijo.

No será "una simple renovación"

Trump agregó que espera que las compañías de crudo construyan nuevas instalaciones en lugar de solo «una simple renovación». "Espero que construyan todo completamente nuevo, que eliminen la vieja chatarra que ha estado allí durante tantos años y que lo hagan de la manera correcta. Van a estar (las petroleras) allí mucho tiempo. Si llegamos a un acuerdo, si cerramos un trato, van a estar allí mucho tiempo", indicó. Antes de la reunión, Trump había pedido disculpas a las compañías a las que no había podido recibir este viernes por falta de espacio y adelantó que los secretarios de Energía, Chris Wright, y del Interior, Doug Burgum, "recibirán durante la próxima semana" a los que no estuvieron en la Casa Blanca.