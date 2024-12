Maersk prevé que los volúmenes globales de contenedores aumenten hasta un 7 % en 2025

Por revistaeyn.com

Maersk espera que el volumen del mercado mundial de contenedores aumente hasta un 7 % el próximo año, impulsado por la fuerte demanda de Estados Unidos, donde se avecina una posible huelga portuaria y aranceles sobre los productos fabricados en el extranjero, dijo un ejecutivo de la aerolínea.

“Prevemos entre un 5 % y un 7 % (de crecimiento) en general”, dijo a Reuters Charles van der Steene, presidente regional para América del Norte de Maersk. “Y en esta etapa, no hay nada que indique que no podría ser el caso”, dijo en el marco de la conferencia Reuters NEXT.