Meg O’Neill será la primera mujer en dirigir una gran compañía petrolera

Por revistaeyn.com
La veterana de la industria energética Meg O’Neill, elegida por BP para encabezar una reestructuración en la petrolera con sede en Londres, causó un impacto inmediato cuando asumió el mando de la australiana Woodside Energy, al cerrar un acuerdo que duplicó su portafolio de producción.
La adquisición en 2021 por parte de Woodside de los activos petroleros de BHP, en una fusión valorada entonces en US$28.000 millones, dio a la empresa con sede en Perth una huella internacional en un periodo de consolidación del sector, convirtiéndola en una de las diez mayores energéticas independientes del mundo y en una potencia del gas. Pese al historial de O’Neill en adquisiciones e inversiones para la compañía, las acciones de Woodside han tenido un desempeño inferior al de sus rivales de mayor tamaño en los últimos cinco años.
O’Neill —estadounidense de 55 años, originaria de Boulder, Colorado, y la primera mujer abiertamente gay en dirigir una empresa del índice FTSE 100— se incorporó a Woodside en 2018, tras pasar 23 años en la gigante estadounidense Exxon. Lideró Woodside desde 2021, reporta Reuters.
BP anunció que O’Neill asumirá como CEO en abril, convirtiéndose en la primera directora ejecutiva nombrada desde fuera de la empresa y en la primera mujer en encabezar cualquiera de las cinco mayores petroleras del mundo.
Oradora habitual en eventos energéticos globales, O’Neill fue construyendo un perfil cada vez más alto en la industria, en paralelo con las crecientes ambiciones de Woodside, que invirtió en el desarrollo petrolero Trion, frente a las costas de México, por 7.200 millones de dólares, y aumentó su participación en el proyecto gasífero North West Shelf, que alguna vez fue el mayor de Australia.
El año pasado, O’Neill apostó con fuerza por el auge de las exportaciones estadounidenses de GNL, al adquirir una empresa que Woodside está desarrollando como el proyecto Louisiana LNG, valorado en US$17.500 millones, parte de una expansión del portafolio fuertemente orientada al gas.
“Solo era cuestión de tiempo para que una gran compañía, con capacidad de pagar mucho más, fichara a Meg”, afirmó Saul Kavonic, analista de MST Marquee.
En noviembre, O’Neill anunció planes para que Woodside incremente sus ventas en 50% para 2032, hasta 300 millones de barriles equivalentes de petróleo. La empresa también ha reforzado su equipo global de trading en Singapur y ha captado talento a medida que se expande.