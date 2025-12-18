Meg O’Neill será la primera mujer en dirigir una gran compañía petrolera

Empresas & Management

BP anunció que Meg O’Neill asumirá como CEO en abril, convirtiéndose en la primera directora ejecutiva nombrada desde fuera de la empresa y en la primera mujer en encabezar cualquiera de las cinco mayores petroleras del mundo.

Por revistaeyn.com La veterana de la industria energética Meg O’Neill, elegida por BP para encabezar una reestructuración en la petrolera con sede en Londres, causó un impacto inmediato cuando asumió el mando de la australiana Woodside Energy, al cerrar un acuerdo que duplicó su portafolio de producción. La adquisición en 2021 por parte de Woodside de los activos petroleros de BHP, en una fusión valorada entonces en US$28.000 millones, dio a la empresa con sede en Perth una huella internacional en un periodo de consolidación del sector, convirtiéndola en una de las diez mayores energéticas independientes del mundo y en una potencia del gas. Pese al historial de O’Neill en adquisiciones e inversiones para la compañía, las acciones de Woodside han tenido un desempeño inferior al de sus rivales de mayor tamaño en los últimos cinco años.

O’Neill —estadounidense de 55 años, originaria de Boulder, Colorado, y la primera mujer abiertamente gay en dirigir una empresa del índice FTSE 100— se incorporó a Woodside en 2018, tras pasar 23 años en la gigante estadounidense Exxon. Lideró Woodside desde 2021, reporta Reuters. BP anunció que O’Neill asumirá como CEO en abril, convirtiéndose en la primera directora ejecutiva nombrada desde fuera de la empresa y en la primera mujer en encabezar cualquiera de las cinco mayores petroleras del mundo. Oradora habitual en eventos energéticos globales, O’Neill fue construyendo un perfil cada vez más alto en la industria, en paralelo con las crecientes ambiciones de Woodside, que invirtió en el desarrollo petrolero Trion, frente a las costas de México, por 7.200 millones de dólares, y aumentó su participación en el proyecto gasífero North West Shelf, que alguna vez fue el mayor de Australia.