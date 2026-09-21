México identifica posible filtración de datos personales de la aerolínea Aeroméxico

Por Agencia EFE
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México alertó de una posible exhibición de datos personales en un sistema que estaría presuntamente vinculado con la aerolínea mexicana Aeroméxico, luego de haber realizado un monitoreo activo forense de incidentes de seguridad.
En un comunicado, la dependencia federal advirtió de la localización de una publicación en la aplicación de Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario, del que no reveló el nombre, ofrece supuestamente una base de datos atribuible a la aerolínea más grande del país, en flota y número de destinos.
La base de datos cuenta con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluyen nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta, informó el documento.
"Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas", resaltó.
Explicó que se están analizando los datos obtenidos durante el monitoreo, para "iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas".
Detalló también que la inspección se realizará en ejercicio de las facultades de la Secretaría para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, previstas en los artículos 54 y 55 de dicho ordenamiento.
Horas más tarde, Aeroméxico emitió un comunicado en el que afirmó tener conocimiento de publicaciones acerca de la supuesta base de datos de clientes de la compañía y que estaba siendo ofrecida a terceros.
"De inmediato iniciamos una investigación exhaustiva para verificar la autenticidad y veracidad de la información, determinar su origen y establecer el alcance de cualquier posible afectación", precisó el texto.
La compañía mencionó que, con base en la información disponible, "no hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards".
También aseguró que esta situación no ha generado afectación en sus operaciones y que colaborará con las autoridades en la investigación correspondiente.
Por último, recomendó a sus clientes mantenerse atentos a correos electrónicos, mensajes o llamadas inusuales que soliciten información personal o financiera.