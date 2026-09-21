México identifica posible filtración de datos personales de la aerolínea Aeroméxico

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La base de datos cuenta con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluyen nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta, informó el documento.

Por Agencia EFE La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de México alertó de una posible exhibición de datos personales en un sistema que estaría presuntamente vinculado con la aerolínea mexicana Aeroméxico, luego de haber realizado un monitoreo activo forense de incidentes de seguridad. En un comunicado, la dependencia federal advirtió de la localización de una publicación en la aplicación de Telegram, difundida el 18 de septiembre de 2026, en la que un usuario, del que no reveló el nombre, ofrece supuestamente una base de datos atribuible a la aerolínea más grande del país, en flota y número de destinos.

La base de datos cuenta con más de 15 millones de registros y un peso de 1.10 GB, que incluyen nombre completo, correo electrónico, teléfono, celular, fecha de nacimiento y fecha de alta, informó el documento. "Esta autoridad obtuvo una muestra de 100 mil 92 registros con esos mismos campos, entre los que se identificaron nombres de diversas personas, incluidas personas servidoras públicas y figuras públicas", resaltó. Explicó que se están analizando los datos obtenidos durante el monitoreo, para "iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas".