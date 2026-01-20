Oxfam: aumento de riqueza de superricos en Latinoamérica pone en riesgo la democracia

POR EFE

El incremento "sin control" de la riqueza de los multimillonarios en América Latina y el Caribe en los últimos años, equivalente casi al PIB conjunto de Chile y Perú, pone en riesgo la democracia en la región al crear un "desequilibrio" social mediante la "compra de influencias políticas", aseguró este lunes Oxfam.

“Mientras la riqueza de los milmillonarios ha crecido en promedio un poco más de 491 miles de dólares al día, un trabajador con salario mínimo necesitaría 102 años para alcanzar esa misma fortuna", advirtió la directora regional de Oxfam en América Latina y el Caribe, Gloria García-Parra.

Y agregó que "este desequilibrio perpetúa élites que compran influencia política y reproducen la desigualdad por generaciones, condicionando decisiones de políticas públicas y limitando los recursos que podrían destinarse en beneficio de las mayorías".

El informe de Oxfam 'Riqueza sin control, democracia en riesgo: ¿por qué América Latina y el Caribe necesitan un nuevo pacto fiscal?', hecho público con ocasión del Foro Davos que comenzó hoy en la ciudad suiza del mismo nombre, señala que la región registra un récord de 109 milmillonarios (14 más que a fines de 2024), con una riqueza conjunta de casi 622.000 millones de dólares, casi equivalente al PIB combinado de Chile y Perú.