FOBO: el nuevo miedo que está transformando el mundo del trabajo

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FOBO no implica necesariamente el temor a ser reemplazado por una máquina, sino la preocupación de no poder adaptarse con la velocidad suficiente a los cambios que están transformando el trabajo.

Por revistaeyn.com Con el surgimiento de la transformación digital llegaron ciertos miedos, sobre todo el de perder el trabajo. Sin embargo, a medida que las nuevas tecnologías se integran en las tareas cotidianas esa preocupación va cambiando, hoy lo que inquieta a las personas es que los conocimientos y habilidades actuales ya no les alcancen para sostener la empleabilidad. A este fenómeno se lo conoce como FOBO, que es la sigla en inglés de "Fear of Becoming Obsolete". Es decir, el miedo a volverse obsoleto.

Se trata de una inquietud cada vez más presente entre profesionales de distintos niveles, industrias y generaciones. ManpowerGroup señala que no implica necesariamente el temor a ser reemplazado por una máquina, sino la preocupación de no poder adaptarse con la velocidad suficiente a los cambios que están transformando el trabajo. La inteligencia artificial (IA) generativa aceleró esta percepción. Actividades que hasta hace poco requerían conocimientos especializados hoy pueden realizarse con asistencia tecnológica. En este contexto, muchas personas comienzan a preguntarse si sus habilidades seguirán siendo valiosas dentro de algunos años, indica ManpowerGroup. Los datos muestran que esta preocupación no es infundada. Según el último informe global de Kyndryl sobre preparación para el uso de la IA, apenas el 23 % de las organizaciones considera que su fuerza laboral está completamente preparada para trabajar en un entorno impulsado por esta tecnología. Esto significa que más de tres de cada cuatro empresas reconocen que todavía existe una brecha importante entre las capacidades actuales de sus equipos y las que demandará el futuro cercano.