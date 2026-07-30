FOBO: el nuevo miedo que está transformando el mundo del trabajo

Por revistaeyn.com
Con el surgimiento de la transformación digital llegaron ciertos miedos, sobre todo el de perder el trabajo. Sin embargo, a medida que las nuevas tecnologías se integran en las tareas cotidianas esa preocupación va cambiando, hoy lo que inquieta a las personas es que los conocimientos y habilidades actuales ya no les alcancen para sostener la empleabilidad.
A este fenómeno se lo conoce como FOBO, que es la sigla en inglés de "Fear of Becoming Obsolete". Es decir, el miedo a volverse obsoleto.
Se trata de una inquietud cada vez más presente entre profesionales de distintos niveles, industrias y generaciones. ManpowerGroup señala que no implica necesariamente el temor a ser reemplazado por una máquina, sino la preocupación de no poder adaptarse con la velocidad suficiente a los cambios que están transformando el trabajo.
La inteligencia artificial (IA) generativa aceleró esta percepción. Actividades que hasta hace poco requerían conocimientos especializados hoy pueden realizarse con asistencia tecnológica.
En este contexto, muchas personas comienzan a preguntarse si sus habilidades seguirán siendo valiosas dentro de algunos años, indica ManpowerGroup.
Los datos muestran que esta preocupación no es infundada. Según el último informe global de Kyndryl sobre preparación para el uso de la IA, apenas el 23 % de las organizaciones considera que su fuerza laboral está completamente preparada para trabajar en un entorno impulsado por esta tecnología. Esto significa que más de tres de cada cuatro empresas reconocen que todavía existe una brecha importante entre las capacidades actuales de sus equipos y las que demandará el futuro cercano.
En este punto, la percepción de los líderes empresariales es incluso más contundente. El 79 % coincide en que la velocidad de evolución de la IA superará la capacidad de adaptación de las personas, los modelos operativos y los mecanismos de gobernanza de sus organizaciones.
"En este escenario, el FOBO no debe interpretarse únicamente como una amenaza. También puede convertirse en un motor para el aprendizaje y el desarrollo", dice ManpowerGroup.
Históricamente, el mundo laboral siempre estuvo en constante evolución. Nuevas herramientas, procesos y modelos de negocio fueron transformando profesiones enteras. La diferencia es que hoy esos cambios ocurren con mayor rapidez y visibilidad.
Por eso, las habilidades más valoradas ya no son únicamente las técnicas. La capacidad de aprender de manera continua, adaptarse a nuevos escenarios y desarrollar pensamiento crítico se está convirtiendo en uno de los principales activos profesionales.
Además, es importante recordar que la IA no elimina la necesidad de capacidades humanas. Por el contrario, a medida que las tareas más rutinarias se automatizan, cobran mayor relevancia competencias como la creatividad, la empatía, la comunicación, el liderazgo y la resolución de problemas complejos.
En muchos casos, el verdadero riesgo no es que la IA reemplace a las personas, sino que algunas personas no tengan la oportunidad de desarrollar las habilidades necesarias para trabajar junto a ella.