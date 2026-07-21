Empresas de América Latina afrontan desafío de integrar el 'talento sénior', dice estudio

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La transformación demográfica "obliga a las organizaciones a replantear la forma en que gestionan su talento", ya que la región cuenta con "una población cada vez más longeva y una fuerza laboral que reúne hasta cuatro generaciones en un mismo espacio de trabajo".

Por Agencia EFE América Latina está atravesando una transformación demográfica que plantea a sus empresas el "desafío estratégico" de integrar y potenciar la experiencia de los profesionales mayores de 50 años, según destacó un estudio difundido en Lima, que identificó las diferencias que existen en la percepción sobre este tema en Perú y otros países de la región. El estudio, denominado 'Pulso Economía Plateada' y elaborado por la plataforma Rankmi, analizó la percepción que tienen más de 2.800 profesionales de la región, con foco en países como Perú, Chile y México, señaló un comunicado.

En ese sentido, se indicó que la transformación demográfica "obliga a las organizaciones a replantear la forma en que gestionan su talento", ya que la región cuenta con "una población cada vez más longeva y una fuerza laboral que reúne hasta cuatro generaciones en un mismo espacio de trabajo". "Las organizaciones enfrentan el reto de impulsar estrategias de capacitación continua que permitan aprovechar el conocimiento acumulado del talento sénior sin dejar de responder a las exigencias de la transformación digital", comentó en el comunicado la directora de marketing y asuntos corporativos de Rankmi, María Jesús Lamarca. Agregó que "reducir las brechas tecnológicas e incentivar la colaboración entre generaciones será clave para construir equipos más competitivos, diversos y preparados para el futuro del trabajo".