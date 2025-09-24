Empresas & Management

Panamá lanza su fin de semana de ofertas de hasta 70 % de descuento

Por Agencia EFE Las autoridades de Turismo y los centros comerciales lanzaron el Panama Black Weekend 2025, que se celebrará del 3 al 5 de octubre próximo con la expectativa de atraer con ofertas de hasta un 70 % de descuento a compradores nacionales y de países de Latinoamérica y el Caribe.

La presidenta de la Asociación Panameña de Centros Comerciales (Apacecom), Bonny Sánchez, afirmó en una conferencia de prensa que el fin de semana de ofertas especiales ha generado un "promedio anual de US$75 millones" en ventas, elevando en "un 25 % la afluencia" de compradores en los centros comerciales. El año pasado las ventas del Panama Black Weekend apenas superaron los US$20 millones, en contraste con el 2023, cuando sumaron más de US$80 millones, de acuerdo con la información oficial.

