Pensamiento crítico y criterio: las dos habilidades que ganan valor en la era de la IA

Por revistaeyn.com
La expansión de la inteligencia artificial está modificando la forma en que se realizan numerosas tareas y tiene un impacto particular en los primeros escalones de las carreras profesionales. Ante este escenario, estudiantes universitarios y trabajadores que comienzan su trayectoria laboral enfrentan el reto de identificar qué capacidades pueden ayudarles a mantenerse vigentes.
De acuerdo con Aparna Nair, directora de talento, liderazgo y cultura de IBM, existen dos competencias que los trabajadores de nivel inicial deberían fortalecer especialmente: el pensamiento crítico y el criterio para tomar decisiones en escenarios de incertidumbre.
“Hay que concentrarse en desarrollar el pensamiento crítico y el juicio”, señala Nair, al considerar que existen capacidades que, al menos por ahora, siguen dependiendo exclusivamente de las personas.
Una encuesta de IBM realizada entre 1,500 responsables de recursos humanos y 8,800 empleados a escala mundial muestra una brecha en la percepción de estas habilidades. Alrededor del 57 % de los ejecutivos de recursos humanos considera que el pensamiento crítico será relevante en la era de la IA, frente al 49 % de los trabajadores. En el caso del criterio para desenvolverse ante situaciones ambiguas, la diferencia es aún mayor: 48 % de los líderes lo considera importante, frente a 29 % de los empleados.
El desafío surge porque algunas tareas que tradicionalmente permitían a los profesionales jóvenes adquirir experiencia ahora pueden ser ejecutadas por sistemas de inteligencia artificial. Nair sostiene que una forma de compensarlo consiste en revisar y comprobar cuidadosamente los resultados que genera la tecnología.
La IA puede ser una herramienta de apoyo, pero no debería sustituir el criterio personal. Bonnie Dilber, responsable de adquisición de talento en Zapier, advierte que delegar las decisiones en estas herramientas puede impedir que los trabajadores desarrollen conocimientos fundamentales.
Para fortalecer estas capacidades, los profesionales pueden acostumbrarse a cuestionar la información, analizar diferentes alternativas, anticipar consecuencias y estudiar cómo toman decisiones quienes tienen mayor experiencia.
Estas competencias también pueden convertirse en una ventaja durante un proceso de contratación. Explicar por qué se decidió realizar una tarea personalmente o utilizar IA permite demostrar capacidad de análisis y criterio.
En un mercado laboral donde algunas habilidades técnicas pueden perder relevancia rápidamente, la capacidad de evaluar información, formar opiniones propias y aprender de manera continua puede convertirse en uno de los principales activos para construir una carrera profesional sólida.
Con información de CNBC