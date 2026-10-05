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Pensamiento crítico y criterio: las dos habilidades que ganan valor en la era de la IA

Estudiantes universitarios y trabajadores que comienzan su trayectoria laboral enfrentan el reto de identificar qué capacidades pueden ayudarles a mantenerse vigentes.

Por revistaeyn.com La expansión de la inteligencia artificial está modificando la forma en que se realizan numerosas tareas y tiene un impacto particular en los primeros escalones de las carreras profesionales. Ante este escenario, estudiantes universitarios y trabajadores que comienzan su trayectoria laboral enfrentan el reto de identificar qué capacidades pueden ayudarles a mantenerse vigentes. De acuerdo con Aparna Nair, directora de talento, liderazgo y cultura de IBM, existen dos competencias que los trabajadores de nivel inicial deberían fortalecer especialmente: el pensamiento crítico y el criterio para tomar decisiones en escenarios de incertidumbre.

“Hay que concentrarse en desarrollar el pensamiento crítico y el juicio”, señala Nair, al considerar que existen capacidades que, al menos por ahora, siguen dependiendo exclusivamente de las personas. Una encuesta de IBM realizada entre 1,500 responsables de recursos humanos y 8,800 empleados a escala mundial muestra una brecha en la percepción de estas habilidades. Alrededor del 57 % de los ejecutivos de recursos humanos considera que el pensamiento crítico será relevante en la era de la IA, frente al 49 % de los trabajadores. En el caso del criterio para desenvolverse ante situaciones ambiguas, la diferencia es aún mayor: 48 % de los líderes lo considera importante, frente a 29 % de los empleados. El desafío surge porque algunas tareas que tradicionalmente permitían a los profesionales jóvenes adquirir experiencia ahora pueden ser ejecutadas por sistemas de inteligencia artificial. Nair sostiene que una forma de compensarlo consiste en revisar y comprobar cuidadosamente los resultados que genera la tecnología.