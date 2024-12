El 76 % de los trabajadores hacen más de lo que se espera de ellos, según encuesta

Otro 38 % dice sentirse algo satisfecho, mientras que solo el 12 % dice que no está satisfecho.

En particular, los trabajadores más jóvenes, de 18 a 29 años, son los más propensos a decir que solo hacen lo que se espera de ellos en el trabajo. A medida que más miembros de la Generación Z ganan influencia en el lugar de trabajo, se han hecho conocidos por trazar límites en torno a sus vidas profesionales y personales, y por rechazar rotundamente las viejas ideas de la cultura del ajetreo.

Además, del 40% de los trabajadores dicen que no están satisfechos con su flexibilidad para trabajar de forma remota.

El salario es el tercer factor más importante en el que los trabajadores dicen que no están contentos. Sus mayores preocupaciones son que su salario no ha seguido el ritmo del costo de vida (80 %), que se les paga menos por la calidad (71 %) o la cantidad (70 %) del trabajo que realizan, que no ganan lo suficiente para pagar sus facturas (54%) o que se les paga menos que un compañero de trabajo que realiza un trabajo similar (28 %).

En general, los trabajadores están menos contentos con su trabajo hoy que en 2023: en siete de los nueve elementos que Pew encuestó el año pasado, la proporción de personas que dijeron estar muy satisfechas se redujo entre 3 y 7 puntos porcentuales.

Con información de CNBC