¿Qué señal de alerta debe tomar en cuenta al iniciar un negocio con un amigo?

Sinek está de acuerdo en que la respuesta depende en gran medida de quiénes sean las personas. Sin embargo, podría nombrar una señal de alerta que podría indicar que usted y un amigo no deberían hacer negocios juntos.

En un episodio reciente de su popular podcast “A Bit of Optimism”, el presentador Simon Sinek pregunta “¿Deberías hacer negocios con tus amigos o no deberías mezclar los dos?”

“Si no tienes dinero, no deberías elegir a un socio comercial que sea multimillonario”, dijo Sinek. “Porque uno de ellos tiene hambre y el otro no. Y el nivel de compromiso que darán a la empresa será muy, muy diferente. Engendrará resentimiento”.

Y una vez que comienzas a resentir a un amigo, es difícil salvar incluso la parte personal de esa relación.

“No dejes nada a la suposición”

Para prepararse para el éxito al iniciar negocios con un amigo, debe indicar explícitamente su ancho de banda.

“Las motivaciones tienen que ser similares y las expectativas muy claras establecidas desde el principio”, dijo Sinek. “Porque haremos suposiciones sobre el compromiso de la otra persona”.

Si solo puedes dar el 20 % a una empresa, digalo. La otra persona puede decidir por sí misma si quiere trabajar en un proyecto en el que esté tirando de más peso.

“Puedes hacer negocios con amigos siempre y cuando todo esté sobre la mesa”, dijo Sinek. “No dejes nada a la suposición”.

“No pueden dejar de ser amigos”

La razón por la que estas uniones a menudo salen mal es porque las personas no pueden separar la parte comercial de su relación de la parte personal.