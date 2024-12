Premio Regional de Periodismo en Sostenibilidad: destaca Especial UniveRSE 2024, la escasez de agua en Centroamérica

“¿Cuál es el valor monetario del agua?”, esa fue la hipótesis que abordó el tema y se hizo conociendo la realidad centroamericana, donde, previo a la publicación, se avivaron varias crisis asociadas al recurso como la escasez de Panamá –acentuada por el fenómeno El Niño–; la habitual problemática del río Motagua, en Guatemala, por contaminación; el cada vez más difícil acceso al agua en regiones del corredor seco –que incluye a grandes porciones de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua– o del caso de contaminación que vivió la red pública de Costa Rica, este último muy particular ya que es el único país que garantiza el consumo del agua directo del grifo.

El tema del agua –a pesar de ser estratégico– no suele tener el protagonismo requerido a menos que se refiera a crisis o fallas en el suministro. A la luz del análisis de ambientalistas, requiere de más conciencia debido a la necesidad de garantizar su disponibilidad y calidad para todas las personas.

En el mismo tema, se reconoce el peso del recurso en la matriz productiva es vital, pero no siempre visibilizado. Manuel Otero, director general del Instituto Iberoamericano para la Agricultura (IICA), sostuvo tajante que “sin agua no hay agricultura y sin agricultura no hay seguridad alimentaria”, por lo que aboga por subir los términos del debate en torno al agua.

