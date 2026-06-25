Crece el interés por capacitarse sobre comercio exterior en Panamá

Por revistaeyn.com
Un total de 34 empresarios culminaron la sexta edición del Diplomado en Gestión de Comercio Exterior, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) que, con esta nueva promoción, supera los 170 beneficiarios desde su creación, reflejando el creciente interés por fortalecer capacidades para exportar.
Durante el acto de graduación, autoridades académicas destacaron la sólida alianza entre la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP y el MICI, una colaboración que ha permitido brindar formación especializada orientada a responder a las necesidades reales de emprendedores, empresarios y profesionales interesados en aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional.
A lo largo de sus seis ediciones, el diplomado ha contribuido al fortalecimiento de proyectos con potencial exportador en rubros como cacao, café, camarón y salsas, entre otros, mediante una mejor comprensión de los procesos, requisitos y oportunidades del comercio exterior.
Entre los graduandos también figuraron participantes del programa Mujer Exporta, quienes aprovecharon este espacio para reforzar conocimientos claves para la internacionalización de sus productos.
Dentro de este diplomado, también se busca fortalecer las capacidades del personal institucional, por lo que, en representación de los estudiantes, un colaborador de la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), dirigió unas palabras en las que destacó el compromiso de los participantes y el valor de la formación recibida para enfrentar los desafíos del comercio internacional.
Además de la entrega de certificados, el encuentro permitió a los participantes intercambiar experiencias y presentar sus iniciativas, así como establecer un acercamiento con el equipo de la Dirección Nacional de Promoción de las Exportaciones del MICI, que podrá continuar brindando orientación y acompañamiento a aquellos proyectos interesados en avanzar hacia los mercados internacionales.