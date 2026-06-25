Crece el interés por capacitarse sobre comercio exterior en Panamá

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Más de 170 personas se han graduado del Diplomado en Gestión de Comercio Exterior, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Comercio e Industrias y la Universidad Tecnológica de Panamá, desde su creación.

Por revistaeyn.com Un total de 34 empresarios culminaron la sexta edición del Diplomado en Gestión de Comercio Exterior, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) que, con esta nueva promoción, supera los 170 beneficiarios desde su creación, reflejando el creciente interés por fortalecer capacidades para exportar.

Durante el acto de graduación, autoridades académicas destacaron la sólida alianza entre la Facultad de Ingeniería Industrial de la UTP y el MICI, una colaboración que ha permitido brindar formación especializada orientada a responder a las necesidades reales de emprendedores, empresarios y profesionales interesados en aprovechar las oportunidades que ofrece el comercio internacional. A lo largo de sus seis ediciones, el diplomado ha contribuido al fortalecimiento de proyectos con potencial exportador en rubros como cacao, café, camarón y salsas, entre otros, mediante una mejor comprensión de los procesos, requisitos y oportunidades del comercio exterior.