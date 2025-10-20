Merck invertirá más de US$70.000 millones en expansión en EEUU

Los fabricantes mundiales de medicamentos se han apresurado a aumentar su inversión en Estados Unidos para apuntalar su capacidad de fabricación, después de que el presidente Donald Trump instó a la industria a fabricar más medicamentos en el país en lugar de importar ingredientes activos o medicamentos terminados.

Merck dijo que está expandiendo sus inversiones en Estados Unidos a más de US$70.000 millones, ya que la farmacéutica busca aumentar su huella de fabricación e investigación en el país.

En 2025, al menos 14 grandes fabricantes de medicamentos de todo el mundo anunciaron planes para expandir su presencia de fabricación en EEUU para mitigar los riesgos de la cadena de suministro y tranquilizar a los inversores a medida que las empresas de todos los sectores navegan por un entorno arancelario difícil en el país, reporta Reuters.

Merck dijo que ha comenzado la construcción de una planta de fabricación farmacéutica de US$3.000 millones en Elkton, Virginia, y confirmó que los US$70.000 millones incluyen inversiones totales anunciadas en lo que va del año.

Se espera que el sitio en Virginia genere 500 empleos, un aumento significativo más allá del alcance original de una inversión de US$2.000 millones y 300 empleos, dijo el gobernador de Virginia, Glenn Youngkin.

La farmacéutica estadounidense dijo que planea invertir US$3.000 millones de dólares adicionales en sitios y capacidades de fabricación de productos biológicos y moléculas pequeñas en Estados Unidos, al tiempo que invierte más de US$3.500 millones en su sede en Rahway, Nueva Jersey.