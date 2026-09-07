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¿Qué es “farmear aura” y por qué las marcas quieren acumularla?

La expresión que la Generación Z y Alpha convirtió en sinónimo de carisma ya saltó de TikTok a las campañas publicitarias. Sin embargo, tiene una regla paradójica: cuanto más evidente sea el esfuerzo corporativo por parecer cool, mayor es el riesgo de perder aura.

Por: Revistaeyn.com Una persona entra en una habitación sin decir una palabra y atrae todas las miradas. Un deportista responde a la presión con una calma casi cinematográfica. Un creador publica algo tan sencillo y preciso que internet decide convertirlo en meme. Ninguno parece esforzarse demasiado. Y allí está, justamente, la clave: están “farmeando aura”. La expresión, nacida del cruce entre los videojuegos, el anime y la cultura de TikTok, se ha convertido en una de las formas con las que las generaciones Z y Alpha describen el carisma, la seguridad y esa cualidad difícil de explicar que permite a alguien destacar sin que parezca estar intentando hacerlo. Ahora las marcas también quieren una parte. “Farmear aura” comienza a aparecer en contenidos, retos, activaciones y campañas que buscan convertir el prestigio social en una dinámica participativa. La oportunidad parece evidente: si la audiencia ya habla de “puntos de aura”, una empresa puede apropiarse del código para ganar relevancia cultural. El problema es que el aura obedece a una economía extraña. No se compra, no se autoproclama y no figura en ningún tablero de métricas. La conceden los demás. Y esforzarse demasiado por conseguirla es probablemente la manera más rápida de perderla.

Del videojuego a la reputación social

“Farmear” proviene del lenguaje gamer. Describe la repetición de determinadas acciones para acumular experiencia, recursos, monedas o habilidades dentro de un videojuego. En su uso digital más reciente, “aura” ya no remite a energías espirituales: es una forma de hablar de presencia, magnetismo, estilo o poder personal. Juntas, ambas palabras construyen una especie de videojuego social imaginario.

Una entrada memorable puede sumar 1.000 puntos de aura. Una respuesta brillante, 5.000. Una acción excesivamente calculada, una caída poco elegante o un intento desesperado por parecer interesante pueden descontar otros tantos. No existe un marcador real: la puntuación es una broma colectiva que permite valorar —y jerarquizar— comportamientos. Merriam-Webster define aura farming como hacer algo para parecer cool, impresionante o elegante, con una condición esencial: no dar la impresión de estar intentándolo demasiado. El diccionario atribuye parte del impulso inicial del término a las comunidades vinculadas con el anime, desde donde se extendió a los memes y las plataformas sociales.

Aunque suele asociarse a la Generación Z, el fenómeno también tiene una fuerte presencia entre los Alpha. Para ambos grupos, la lógica resulta natural: convierte una vieja competencia humana —la búsqueda de reconocimiento— en la interfaz de un videojuego. La tendencia, además, escapó de las pantallas. En México, Brasil y otros países comenzaron a celebrarse “batallas de aura”: duelos en espacios públicos donde los participantes se enfrentan mediante poses, miradas, gestos y movimientos, mientras la audiencia decide quién proyecta mayor presencia.

La cultura del meme se volvió performance física

El público dejó de limitarse a mirar y comenzó a jugar. La nueva moneda no es el alcance. Para el marketing, el concepto señala un cambio más profundo que una nueva expresión juvenil.

Durante años, las marcas midieron su peso digital con indicadores visibles: seguidores, reproducciones, clics, comentarios o tasas de interacción.

El aura introduce otra clase de valor. Una compañía puede tener millones de seguidores y proyectar escasa relevancia cultural. Otra puede protagonizar un momento inesperado, responder con inteligencia o actuar con seguridad y ganar una enorme cantidad de capital simbólico.

Los “puntos de aura” no se pueden registrar en una hoja de cálculo, pero se parecen a algo que las empresas conocen bien: reputación.

La diferencia es la velocidad. La reputación corporativa suele construirse durante años; el aura digital puede ganarse —o perderse— en segundos. Un gesto oportuno, una decisión coherente o una intervención perfectamente calibrada pueden elevar a una marca.

Una broma forzada o la adopción tardía de un meme pueden producir el efecto contrario.

La tendencia también altera la relación entre visibilidad y prestigio. En las redes, hablar más no necesariamente aumenta el aura. A veces la multiplica una pausa, una respuesta mínima o la decisión de no participar en una conversación. Aura es relevancia con apariencia de espontaneidad.



Las marcas entran al juego

Uno de los ejemplos más directos apareció en España. Bifrutas Dark, de Calidad Pascual, lanzó junto al streamer IlloJuan “La Velaura”, una activación inspirada en La Velada del Año, el evento de boxeo y entretenimiento creado por Ibai Llanos. La campaña invitaba a los usuarios a grabar en TikTok su propia entrada ficticia al ring, acompañados por el producto, y demostrar quién tenía más aura. El ganador obtendría acceso a un entrenamiento con IlloJuan.La marca no se limitó a colocar la expresión de moda en una publicación. Construyó una escena donde la presencia personal ya era importante —la entrada de un boxeador—, incorporó a un creador familiarizado con el código y cedió a los usuarios la interpretación de la idea. Ese punto es decisivo. Farmear aura no consiste simplemente en escribir “+1.000 de aura” sobre una fotografía del producto. La tendencia funciona como un juego colectivo de reconocimiento: alguien realiza una acción y la comunidad decide cuánto vale. Por ello, la oportunidad para las empresas no está únicamente en usar el vocabulario, sino en crear momentos que puedan ser juzgados, imitados y transformados por la audiencia. Una marca deportiva puede convertir la entrada al campo en una batalla de presencia. Una compañía automotriz puede trabajar la idea de una llegada memorable. La moda, la belleza, el entretenimiento y los alimentos o bebidas asociados con energía y socialización tienen espacios naturales para participar. También pueden hacerlo los empleadores. Un colaborador que resuelve una crisis con serenidad, un CEO que responde sin esconderse detrás del lenguaje corporativo o un equipo que convierte un problema en una solución inesperada pueden generar aura empresarial sin necesidad de utilizar la palabra.

Cómo farmear aura corporativa

La primera regla es no anunciar que se posee. Si una empresa necesita explicar que es auténtica, innovadora o culturalmente relevante, probablemente ya ha perdido varios puntos. La segunda es crear la escena, no imponer el eslogan. El aura aparece cuando el producto, el servicio o la conducta de la organización permiten que ocurra algo memorable. Debe existir una razón para que la marca forme parte de la acción. La tercera consiste en ceder control. Un fenómeno nacido en internet necesita ser reinterpretado. Las compañías pueden definir un marco, pero los creadores y usuarios deben conservar la libertad de modificarlo. Un meme que no admite remix es apenas un anuncio disfrazado .La cuarta es actuar con velocidad. Las tendencias digitales tienen rendimientos decrecientes. Al principio, participar comunica agilidad cultural; después ofrece alcance; en la fase de saturación, solo demuestra que el departamento de marketing llegó tarde. Esto exige equipos pequeños, aprobaciones rápidas y presupuestos prudentes. Una idea que necesita seis semanas de reuniones puede salir al mercado cuando la comunidad ya ha abandonado el término. La quinta regla es saber retirarse. “Farmear aura” funciona mejor como una activación limitada que como una nueva plataforma permanente de posicionamiento. No parece razonable rediseñar envases, alterar la identidad verbal de la compañía o realizar grandes inversiones alrededor de un código cuya vida útil es imprevisible. Y existe una sexta condición: no todas las marcas necesitan participar .Las categorías vinculadas con el estilo, la identidad, el deporte, la música, el entretenimiento o la expresión personal tienen un encaje más natural. En ámbitos como salud, seguridad o servicios financieros, el uso forzado de la tendencia podría trivializar una relación que exige sobriedad y confianza. Antes de entrar, una empresa debería responder tres preguntas: ¿su audiencia realmente utiliza ese código?, ¿el producto tiene una función natural dentro de la dinámica?, ¿la organización puede actuar mientras la conversación continúa vigente? Si alguna respuesta es negativa, observar puede ser más inteligente que participar.

El peligro de “intentarlo demasiado”