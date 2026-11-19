Por revistaeyn.com
Guatemala registra una de las mayores proporciones de jóvenes empleados de América Latina, pero enfrenta dificultades para que esa inserción laboral se traduzca en mejores oportunidades y desarrollo profesional. La falta de experiencia sigue siendo una barrera para quienes buscan cambiar de trabajo, mientras las empresas mantienen exigencias que complican la contratación de talento joven.
De acuerdo con el informe Talento joven y empresas 2026, elaborado por Junior Achievement Americas y ManpowerGroup, el 66,6% de los jóvenes guatemaltecos encuestados trabaja actualmente, frente al promedio regional de 49,3%.
Además, el 44,5% tiene empleo y no busca otra oportunidad laboral, casi el doble del 22,8% registrado en América Latina.
Sin embargo, esta situación cambia cuando los jóvenes intentan acceder a nuevas posiciones. El 58,1% de quienes buscan empleo en Guatemala considera que la falta de experiencia previa representa un obstáculo, mientras que el 64,3% de los empleadores consultados identifica esa misma dificultad al momento de contratar talento joven, apunta el informe.
Los resultados evidencian una desconexión entre las expectativas empresariales y las oportunidades disponibles para desarrollar experiencia laboral. Aunque una proporción importante de jóvenes ya participa en el mercado de trabajo, demostrar sus capacidades y convertir los conocimientos adquiridos en mejores posiciones continúa siendo un desafío.
A nivel regional, el estudio de Junior Achievement Americas y ManpowerGroup también identifica dificultades para conectar la preparación académica con las necesidades de las empresas. El 54,8% de los jóvenes que buscan empleo señala la falta de experiencia como una barrera, mientras que el 48,7% de los empleadores reconoce problemas para encontrar candidatos jóvenes con la trayectoria que requieren.
Otro hallazgo relevante es el avance de la inteligencia artificial (IA) entre las nuevas generaciones. El 91,1% de los jóvenes latinoamericanos afirma utilizar estas herramientas, frente al 88,6% de las empresas que reporta haberlas adoptado en alguna medida. Su aplicación, sin embargo, todavía se concentra principalmente en actividades de aprendizaje, búsqueda de información y productividad.
El informe de Junior Achievement Americas y ManpowerGroup también señala que el uso más avanzado de IA —en programación, análisis de datos, automatización y resolución de problemas— está asociado con una mayor proporción de jóvenes empleados. Esta relación no implica causalidad, pero evidencia la importancia de desarrollar competencias tecnológicas aplicadas al trabajo.
En cuanto a las condiciones laborales, el 51% de los jóvenes de la región coloca el crecimiento profesional entre sus principales prioridades al buscar empleo, seguido del salario competitivo, mencionado por el 36%.
Para Guatemala, el desafío consiste en aprovechar la elevada participación juvenil en el mercado laboral mediante programas de capacitación, mentoría, reconocimiento de habilidades y movilidad interna.
El estudio plantea que las empresas deben facilitar vías de ingreso, prácticas, primeros empleos y mecanismos de aprendizaje que permitan transformar la experiencia en oportunidades de crecimiento.