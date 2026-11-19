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El 58,1% de quienes buscan empleo en Guatemala considera que la falta de experiencia previa representa un obstáculo, mientras que el 64,3% de los empleadores consultados identifica esa misma dificultad al momento de contratar talento joven.

Por revistaeyn.com Guatemala registra una de las mayores proporciones de jóvenes empleados de América Latina, pero enfrenta dificultades para que esa inserción laboral se traduzca en mejores oportunidades y desarrollo profesional. La falta de experiencia sigue siendo una barrera para quienes buscan cambiar de trabajo, mientras las empresas mantienen exigencias que complican la contratación de talento joven. De acuerdo con el informe Talento joven y empresas 2026, elaborado por Junior Achievement Americas y ManpowerGroup, el 66,6% de los jóvenes guatemaltecos encuestados trabaja actualmente, frente al promedio regional de 49,3%.

Además, el 44,5% tiene empleo y no busca otra oportunidad laboral, casi el doble del 22,8% registrado en América Latina. Sin embargo, esta situación cambia cuando los jóvenes intentan acceder a nuevas posiciones. El 58,1% de quienes buscan empleo en Guatemala considera que la falta de experiencia previa representa un obstáculo, mientras que el 64,3% de los empleadores consultados identifica esa misma dificultad al momento de contratar talento joven, apunta el informe. Los resultados evidencian una desconexión entre las expectativas empresariales y las oportunidades disponibles para desarrollar experiencia laboral. Aunque una proporción importante de jóvenes ya participa en el mercado de trabajo, demostrar sus capacidades y convertir los conocimientos adquiridos en mejores posiciones continúa siendo un desafío. A nivel regional, el estudio de Junior Achievement Americas y ManpowerGroup también identifica dificultades para conectar la preparación académica con las necesidades de las empresas. El 54,8% de los jóvenes que buscan empleo señala la falta de experiencia como una barrera, mientras que el 48,7% de los empleadores reconoce problemas para encontrar candidatos jóvenes con la trayectoria que requieren.