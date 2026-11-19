Por revistaeyn.com
Las empresas latinoamericanas han avanzado en la incorporación del bienestar a sus estrategias de gestión del talento, pero todavía enfrentan una brecha entre los programas que ofrecen y las necesidades que manifiestan sus colaboradores.
Una de las diferencias más significativas está en el ámbito financiero, donde los trabajadores demandan mayor acompañamiento del que las organizaciones contemplan en sus prioridades.
El 60 % de los trabajadores de América Latina señala la situación financiera personal como uno de los aspectos en los que más desearía recibir apoyo de su empleador. Sin embargo, solo el 6 % de las organizaciones consultadas en Costa Rica identifica esta dimensión entre sus principales prioridades de bienestar, señala la Encuesta de Diagnóstico de Bienestar 2026 de WTW.
La diferencia también se refleja en objetivos financieros específicos. Mientras el 53 % de los trabajadores prioriza aumentar sus ahorros, únicamente el 18 % de las empresas costarricenses contempla este aspecto entre sus principales prioridades. En cuanto a la administración del presupuesto familiar, la proporción es del 39 % entre los colaboradores y del 15 % entre los empleadores.
La investigación evidencia que la evolución de los programas corporativos no necesariamente avanza al mismo ritmo que las preocupaciones de las personas.
El bienestar emocional continúa ocupando un lugar central en las decisiones de las organizaciones. En Costa Rica, el 79 % de las empresas consultadas identifica el estrés, el agotamiento y la salud mental como los principales problemas que busca atender mediante sus programas, indica WTW.
A escala empresarial, la evolución también es visible en la integración de estas iniciativas con las estrategias de recompensas totales. En América Latina, el 54 % de las organizaciones cuenta actualmente con un enfoque totalmente integrado, frente al 13 % registrado en 2015.
La inversión en programas de mejores prácticas también aumentó. Su nivel de implementación pasó del 31% en 2015 al 42% en 2026, de acuerdo con la comparación regional incluida en el estudio.
Además, el 86% de los empleadores afirma asumir un papel activo en el apoyo al bienestar de sus colaboradores, mientras que el 92% ofrece soluciones que abarcan distintas dimensiones de esta materia, apunta WTW.
El crecimiento de estas iniciativas plantea una nueva exigencia para las organizaciones y es conseguir que los recursos destinados al bienestar respondan a necesidades concretas y generen valor para el negocio y las personas.
En Costa Rica, el 45% de las empresas identifica debilidades en la estrategia y el liderazgo como uno de sus principales obstáculos para avanzar en esta materia. En la misma proporción, las organizaciones señalan la carga de trabajo y los problemas relacionados con la salud mental como dificultades que afectan a sus colaboradores.
Para Gabriel Ramírez, H&B Central America Consulting Lead de WTW, las empresas necesitan revisar la manera en que diseñan y ejecutan sus programas.
“Las empresas están frente a una realidad que exige revisar cómo están abordando el bienestar de sus colaboradores. No basta con ofrecer programas de salud física o emocional si se dejan de lado preocupaciones que inciden directamente en la calidad de vida de las personas, como su estabilidad financiera”, señala Ramírez.
La investigación apunta a un cambio en la gestión corporativa. Después de una etapa centrada en ampliar la oferta de programas, las empresas necesitan priorizar las intervenciones, evaluar su pertinencia y distribuir mejor sus recursos, agregó Ramírez.