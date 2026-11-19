Empresas & Management

La capacidad de responder a las preocupaciones económicas de los trabajadores, junto con la atención de la salud física y emocional, será uno de los componentes que las organizaciones deberán considerar al revisar sus estrategias de talento humano.

Por revistaeyn.com Las empresas latinoamericanas han avanzado en la incorporación del bienestar a sus estrategias de gestión del talento, pero todavía enfrentan una brecha entre los programas que ofrecen y las necesidades que manifiestan sus colaboradores. Una de las diferencias más significativas está en el ámbito financiero, donde los trabajadores demandan mayor acompañamiento del que las organizaciones contemplan en sus prioridades.

El 60 % de los trabajadores de América Latina señala la situación financiera personal como uno de los aspectos en los que más desearía recibir apoyo de su empleador. Sin embargo, solo el 6 % de las organizaciones consultadas en Costa Rica identifica esta dimensión entre sus principales prioridades de bienestar, señala la Encuesta de Diagnóstico de Bienestar 2026 de WTW. La diferencia también se refleja en objetivos financieros específicos. Mientras el 53 % de los trabajadores prioriza aumentar sus ahorros, únicamente el 18 % de las empresas costarricenses contempla este aspecto entre sus principales prioridades. En cuanto a la administración del presupuesto familiar, la proporción es del 39 % entre los colaboradores y del 15 % entre los empleadores. La investigación evidencia que la evolución de los programas corporativos no necesariamente avanza al mismo ritmo que las preocupaciones de las personas. El bienestar emocional continúa ocupando un lugar central en las decisiones de las organizaciones. En Costa Rica, el 79 % de las empresas consultadas identifica el estrés, el agotamiento y la salud mental como los principales problemas que busca atender mediante sus programas, indica WTW.