Sindicato de empleados de Starbucks inicia huelga en EEUU

Empresas & Management

Un millar de baristas se han acogido a una huelga indefinida en 65 establecimientos a lo largo de cuarenta ciudades del país, después de seis meses sin avances en la negociación para obtener mejores condiciones y salarios.

Por Agencia EFE El sindicato de trabajadores de la cadena de cafeterías Starbucks anunció el inicio de una huelga en Estados Unidos durante un día clave de ventas, para protestar por el estancamiento en la negociación de un nuevo contrato laboral. Un millar de baristas se han acogido a una huelga indefinida en 65 establecimientos a lo largo de cuarenta ciudades del país, después de seis meses sin avances en la negociación para obtener mejores condiciones y salarios, indicó en una nota Starbucks Workers United (SWU).

La acción llega durante el conocido Red Cup Day, una jornada clave de ventas con la que Starbucks inaugura la temporada navideña. Según el sindicato, los empleados sindicalizados en 550 establecimientos se preparan para unirse si Starbucks no les ofrece un contrato "justo". SWU señala que hace seis meses las conversaciones están paradas y que la empresa "rechazó ofrecer nuevas propuestas para abordar los reclamos de los trabajadores por más personal, salarios más altos y la resolución de cientos de cargos por prácticas laborales injustas". Los delegados sindicales rechazaron en abril pasado una propuesta de contrato, al considerar que no mejoraba los salarios y beneficios en el primer año y no solucionaba la falta de personal, según la nota. Starbucks, en declaraciones a los medios, minimizó el peso del sindicato dentro de su plantilla y el impacto de su acción, tras asegurar que la empresa está dispuesta a negociar pero el sindicato no y al sostener que ya ofrece "el mejor trabajo minorista".