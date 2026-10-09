Starbucks estudia comprar la cadena de comida Chipotle, según reportes

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El Financial Times relata que la cadena de cafeterías líder en el mundo ha trabajado con asesores en los últimos meses en una propuesta de compra para Chipotle, la cadena de burritos que cuenta con un valor de mercado cercano a los US$39.000 millones.

Por Agencia EFE Starbucks ha explorado la adquisición de la cadena de comida mexicanaChipotle Mexican Grill, lo que de concretarse supondría la mayor fusión de la historia en el sector de la restauración, según ha avanzado el Financial Times. Este medio relata que la cadena de cafeterías líder en el mundo ha trabajado con asesores en los últimos meses en una propuesta de compra para Chipotle, la cadena de burritos que cuenta con un valor de mercado cercano a los US$39.000 millones.

Estos planes reencontrarían al consejero delegado de Starbucks, Brian Niccol, con la cadena de comida rápida que dirigió durante seis años hasta agosto de 2024. Desde entonces, las acciones de la compañía casi se han reducido a la mitad de su valor. Se desconoce el estado de los planes de adquisición de Starbucks ni si ha presentado alguna oferta formal, pero de concretarse superaría la compra de la cadena canadiense de café Tim Hortons por parte de Burger King en 2014, valorada en US$11.400 millones. Este acuerdo, si se materializase, crearía una empresa que combinó casi US$50.000 millones en ventas el año pasado. Starbucks cuenta con unas 41.000 tiendas propias y franquiciadas -dos quintas partes de ellas en Estados Unidos (EE.UU.)- mientras que Chipotle dispone de 4.200 restaurantes, prácticamente todos ellos en EE.UU.