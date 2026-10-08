Hogares centroamericanos reducen 4% su consumo ante presión de precios

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De acuerdo con el análisis de Worldpanel by Numerator, la frecuencia de compra se redujo 5%, mientras que el ticket promedio en la región aumentó 5% a junio de 2026.

Por revistaeyn.com Los hogares centroamericanos están ajustando sus hábitos de consumo ante el aumento de los precios, con una reducción de 4% en el volumen promedio de productos de consumo masivo (FMCG) adquirido durante el acumulado a junio de 2026, según datos de Consumer Insights de Worldpanel by Numerator. Aunque el consumo disminuyó, el gasto de los hogares se mantuvo prácticamente estable, con una variación de apenas -0,1% frente al mismo período de 2025.

El comportamiento refleja una estrategia de adaptación frente a la presión sobre los presupuestos familiares: se compra con menor frecuencia, pero cada visita al punto de venta implica un desembolso mayor. De acuerdo con el análisis, la frecuencia de compra se redujo 5%, mientras que el ticket promedio aumentó 5%. En otras palabras, los hogares están visitando menos los establecimientos y concentrando sus compras en ocasiones de mayor valor, aunque esto no significa que estén llevando un mayor volumen de productos. El escenario está condicionado por mayores costos externos. Durante 2026, el precio del petróleo aumentó 24% respecto a 2025, mientras que los fertilizantes registraron un incremento de 31%. Estas variaciones terminan trasladándose a los consumidores mediante mayores costos en combustibles, alimentos y otros bienes.

La edad determina qué se recorta

La respuesta de los hogares no es uniforme y está marcada por la etapa de vida. Los menores de 34 años muestran el mayor ajuste, con una caída de 8% en su consumo medio frente a un aumento de 5% en el precio promedio. Este grupo tiende a reducir cantidades antes que calidad y concentra los recortes en productos considerados postergables. El volumen de Pet Food disminuyó 16 %, mientras las bebidas indulgentes cayeron 14%. En los hogares de 35 a 49 años, el consumo presenta mayor resistencia. El volumen creció 1%, pese a un incremento de 3% en el precio medio. Este segmento mantiene además categorías de mayor valor, como Premium Home Ambiance, que aumentó 16 %, y bebidas alcohólicas, con un crecimiento de 10%. Por su parte, las personas de 50 años o más redujeron 3% su consumo ante un aumento de 4% en precios. Sin embargo, este grupo protege categorías relacionadas con salud y bienestar: los productos OTC crecieron 31% y Belleza 19%.