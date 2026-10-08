Hogares centroamericanos reducen 4% su consumo ante presión de precios

Por revistaeyn.com
Los hogares centroamericanos están ajustando sus hábitos de consumo ante el aumento de los precios, con una reducción de 4% en el volumen promedio de productos de consumo masivo (FMCG) adquirido durante el acumulado a junio de 2026, según datos de Consumer Insights de Worldpanel by Numerator.
Aunque el consumo disminuyó, el gasto de los hogares se mantuvo prácticamente estable, con una variación de apenas -0,1% frente al mismo período de 2025.
El comportamiento refleja una estrategia de adaptación frente a la presión sobre los presupuestos familiares: se compra con menor frecuencia, pero cada visita al punto de venta implica un desembolso mayor.
De acuerdo con el análisis, la frecuencia de compra se redujo 5%, mientras que el ticket promedio aumentó 5%. En otras palabras, los hogares están visitando menos los establecimientos y concentrando sus compras en ocasiones de mayor valor, aunque esto no significa que estén llevando un mayor volumen de productos.
El escenario está condicionado por mayores costos externos. Durante 2026, el precio del petróleo aumentó 24% respecto a 2025, mientras que los fertilizantes registraron un incremento de 31%. Estas variaciones terminan trasladándose a los consumidores mediante mayores costos en combustibles, alimentos y otros bienes.
La edad determina qué se recorta
La respuesta de los hogares no es uniforme y está marcada por la etapa de vida. Los menores de 34 años muestran el mayor ajuste, con una caída de 8% en su consumo medio frente a un aumento de 5% en el precio promedio. Este grupo tiende a reducir cantidades antes que calidad y concentra los recortes en productos considerados postergables. El volumen de Pet Food disminuyó 16 %, mientras las bebidas indulgentes cayeron 14%.
En los hogares de 35 a 49 años, el consumo presenta mayor resistencia. El volumen creció 1%, pese a un incremento de 3% en el precio medio. Este segmento mantiene además categorías de mayor valor, como Premium Home Ambiance, que aumentó 16 %, y bebidas alcohólicas, con un crecimiento de 10%.
Por su parte, las personas de 50 años o más redujeron 3% su consumo ante un aumento de 4% en precios. Sin embargo, este grupo protege categorías relacionadas con salud y bienestar: los productos OTC crecieron 31% y Belleza 19%.
En República Dominicana, la presión sobre el consumo es particularmente evidente en Bebidas. En los 12 meses a junio de 2026, el precio promedio de esta categoría aumentó 15%, mientras la frecuencia de compra disminuyó 19% y la cantidad adquirida por ocasión bajó 12%.
La categoría representa 25,7% del volumen total de FMCG del país. En bebidas gaseosas, la compra media cayó 13% y la frecuencia 11%, mientras el precio aumentó 6%. En jugos, la frecuencia descendió 17%, y en café tostado y molido el precio se incrementó 28%, acompañado de una reducción de 6% en la frecuencia.
Este ajuste también se reflejó en el desempeño general del mercado dominicano: el volumen de FMCG cayó 4% durante el segundo trimestre, después de haber aumentado 1% en los primeros tres meses del año.
Los datos de Worldpanel muestran así un consumidor centroamericano más selectivo, que no reduce toda su canasta por igual, sino que decide qué productos mantener, cuáles disminuir y cuáles pueden esperar, según sus prioridades y etapa de vida.