TransUnion continúa expandiéndose con nuevos puestos en Costa Rica

Por revistaeyn.com TransUnion, compañía de información y análisis de datos, ha contratado a más de 240 profesionales en Costa Rica este año, acelerando el crecimiento de su Centro de Capacidad Global (GCC, por sus siglas en inglés). Sobre esta base, la empresa está abriendo 30 nuevas posiciones. Ubicado en Heredia, el GCC respalda las operaciones internacionales de TransUnion y crea experiencias premium para los clientes en múltiples mercados.

Los puestos disponibles van desde niveles junior hasta senior, ofreciendo oportunidades tanto para quienes inician su carrera como para profesionales que aspiran a posiciones de liderazgo. Costa Rica se ha posicionado como un hub estratégico de talento, gracias a la preparación, las competencias y el dominio de idiomas de sus profesionales, quienes contribuyen a los proyectos globales de la compañía. Según CINDE (2023), actualmente 402 empresas multinacionales emplean a más de 184,000 costarricenses. “Nuestro GCC en Costa Rica brinda a los colaboradores la oportunidad de integrarse globalmente y participar en diversos proyectos que expanden su experiencia y crecimiento profesional. Al mismo tiempo, damos gran importancia al balance entre la vida personal y laboral, la flexibilidad, el sentido de pertenencia, el desarrollo de carrera y la posibilidad de realizar un trabajo con verdadero impacto”, afirmó Bryan Castillo, Director del GCC en Costa Rica.