TransUnion continúa expandiéndose con nuevos puestos en Costa Rica

Por revistaeyn.com
TransUnion, compañía de información y análisis de datos, ha contratado a más de 240 profesionales en Costa Rica este año, acelerando el crecimiento de su Centro de Capacidad Global (GCC, por sus siglas en inglés).
Sobre esta base, la empresa está abriendo 30 nuevas posiciones. Ubicado en Heredia, el GCC respalda las operaciones internacionales de TransUnion y crea experiencias premium para los clientes en múltiples mercados.
Los puestos disponibles van desde niveles junior hasta senior, ofreciendo oportunidades tanto para quienes inician su carrera como para profesionales que aspiran a posiciones de liderazgo.
Costa Rica se ha posicionado como un hub estratégico de talento, gracias a la preparación, las competencias y el dominio de idiomas de sus profesionales, quienes contribuyen a los proyectos globales de la compañía. Según CINDE (2023), actualmente 402 empresas multinacionales emplean a más de 184,000 costarricenses.
“Nuestro GCC en Costa Rica brinda a los colaboradores la oportunidad de integrarse globalmente y participar en diversos proyectos que expanden su experiencia y crecimiento profesional. Al mismo tiempo, damos gran importancia al balance entre la vida personal y laboral, la flexibilidad, el sentido de pertenencia, el desarrollo de carrera y la posibilidad de realizar un trabajo con verdadero impacto”, afirmó Bryan Castillo, Director del GCC en Costa Rica.
En el GCC Costa Rica de TransUnion, aproximadamente el 95 % de los puestos operan bajo un modelo híbrido, lo que permite a los profesionales apoyar —e incluso liderar— equipos globales desde cualquier parte del país. CINDE también reporta que se han creado más de 5,300 empleos fuera del Gran Área Metropolitana, con una cantidad similar de posiciones remotas estimadas a nivel nacional.
Esta flexibilidad forma parte de una estrategia orientada a desarrollar talento local, ofrecer experiencias internacionales en un contexto costarricense y crear entornos laborales inclusivos, diversos y enfocados en el desarrollo profesional.
Las personas contratadas en el GCC asumen roles clave que están ayudando a dar forma al modelo operativo global de TransUnion, además de cubrir una variedad de funciones en la mayoría de las áreas de la organización.