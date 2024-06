Tres frases apropiadas para poner límites más saludables en el trabajo

Por revistaeyn.com

Casi la mitad, el 44 %, de los trabajadores afirman sentirse agotados, según una encuesta de 2024 de la Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos. Una forma de evitar que su trabajo le agote es establecer límites sobre con quién interactúas y qué tareas asumes.

Hay formas de conservar la energía que aún le ayudan a parecer un compañero de trabajo y empleado amable. Aquí hay tres frases que pueden ayudar a establecer límites saludables en el trabajo y a convertirse en un trabajador de equipo.

1. 'Sí y... ’

Si su jefe le pide constantemente que asuma tareas, está bien decir "no" a veces, dijo Brandon Smith, un terapeuta y entrenador profesional conocido como The Workplace Therapist, a CNBC Make It. Sin embargo, querrás enmascarar ese "no" como un "sí". Para hacer esto, comience su respuesta con "Sí, y..."