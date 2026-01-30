Tu próximo empleo puede estar escondido en algún rincón de Fortnite

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com

Las nuevas generaciones demandan nuevas maneras de conectar y de reclutar. ¿Qué tal si tu próximo empleo está en Fortnite?

Walmart alcanza un hito en convertirse en la primera empresa en Latinoamérica en crear un mapa de reclutamiento dentro de esta plataforma.

Pero, no es para todas las plazas. La iniciativa permite a desarrolladores y programadores demostrar sus habilidades técnicas en los lenguajes Java, iOS y Android mientras juegan y viven una experiencia gamificada que evalúa habilidades transferibles al mundo tech.

"Imagina que, si puedes coordinar un escuadrón en Fortnite, probablemente podrías liderar un equipo de desarrollo en Walmart", afirma Juan Carlos Alarcón, Chief People Officer de Walmart de México y Centroamérica. "Esta experiencia nos permite identificar talento basado en competencias reales".