Tu próximo empleo puede estar escondido en algún rincón de Fortnite

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com
Las nuevas generaciones demandan nuevas maneras de conectar y de reclutar. ¿Qué tal si tu próximo empleo está en Fortnite?
Walmart alcanza un hito en convertirse en la primera empresa en Latinoamérica en crear un mapa de reclutamiento dentro de esta plataforma.
Pero, no es para todas las plazas. La iniciativa permite a desarrolladores y programadores demostrar sus habilidades técnicas en los lenguajes Java, iOS y Android mientras juegan y viven una experiencia gamificada que evalúa habilidades transferibles al mundo tech.
"Imagina que, si puedes coordinar un escuadrón en Fortnite, probablemente podrías liderar un equipo de desarrollo en Walmart", afirma Juan Carlos Alarcón, Chief People Officer de Walmart de México y Centroamérica. "Esta experiencia nos permite identificar talento basado en competencias reales".
Y esto no es casualidad, estudios como el informe global de ManpowerGroup, “La Ventaja Humana: Tendencias Globales sobre el Futuro del Trabajo”, el World Economic Forum (WEF) y otras consultoras globales como Mercer, EY y Humannova, indican que el mensaje es claro: la tecnología avanza, pero la verdadera ventaja competitiva seguirá siendo humana.
De cara a 2026, las tendencias son claras: equipos súper híbridos, reaprendizaje constante, nuevas normas laborales y una urgente renovación del liderazgo. En ese escenario, la verdadera ventaja competitiva seguirá siendo humana: la capacidad de adaptarse, aprender y liderar en un mundo del trabajo en plena redefinición.
El sector gaming ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años. De acuerdo con Statista, en 2024, México se convirtió en el segundo país con mayores ingresos en este ámbito. Esto demuestra la relevancia de acercarse al talento tecnológico en un espacio que les apasiona.
¿CÓMO CONSEGUIR EMPLEO DENTRO DE FORTNITE?
Los jugadores, mayores de edad, acceden al mapa a través de un código universal dentro de Fortnite. Una vez dentro, enfrentan cinco pruebas diseñadas para evaluar sus capacidades técnicas y resolución de problemas. Al completar el recorrido, reciben un código que pueden compartir a través del canal oficial de Discord "Walmart Tech Lab" o mediante un código QR que los dirige al sitio de vacantes.
Todos los candidatos que demuestren las competencias necesarias serán considerados.
Las posiciones disponibles van desde entry level, hasta roles senior.
Para acceder al mapa de Walmart en Fortnite se usa el código: 9711 – 1365 – 3086. El mismo estará disponible hasta 2027.