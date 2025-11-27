UNOde50, firma española de joyería artesanal, llega a Costa Rica

Por revistaeyn.com
La firma española de joyería artesanal UNOde50 llega a Costa Rica con la apertura de su primera tienda.
“Estamos muy ilusionados con nuestra llegada a Costa Rica, un mercado que comparte nuestra pasión por el diseño, la autenticidad y el trabajo artesanal. Este es un paso clave dentro de nuestro plan de expansión en Latinoamérica y una oportunidad para acercar el universo creativo de UNOde50 a nuevos públicos”, señaló Daniel Tobar-Richter, Director de Expansión de UNOde50.
Este nuevo espacio invita a cada visitante a conectar con la esencia libre, natural y auténtica de la marca, en un entorno que celebra las formas orgánicas, los materiales naturales, las tonalidades cálidas y una exposición abierta.
Esta primer tienda estará en el Edificio 206 de Avenida Escazú, un espacio que refleja su nuevo concepto con la esencia libre y auténtica que define a la marca.