UNOde50, firma española de joyería artesanal, llega a Costa Rica

Por revistaeyn.com

La firma española de joyería artesanal UNOde50 llega a Costa Rica con la apertura de su primera tienda.

“Estamos muy ilusionados con nuestra llegada a Costa Rica, un mercado que comparte nuestra pasión por el diseño, la autenticidad y el trabajo artesanal. Este es un paso clave dentro de nuestro plan de expansión en Latinoamérica y una oportunidad para acercar el universo creativo de UNOde50 a nuevos públicos”, señaló Daniel Tobar-Richter, Director de Expansión de UNOde50.