ADMIRADOS 2025: La cartografía real del poder empresarial en Centroamérica

Admirados

Cuando un tomador de decisión busca actuar en un mercado no se guía por percepciones subjetivas. Apela a información fundamentada. ADMIRADOS 2025 es un análisis esencial para inversionistas que necesitan comprender la dinámica real del liderazgo empresarial en Centroamérica.

Por revistaeyn.com El entorno empresarial centroamericano atraviesa un punto de inflexión. Transformaciones aceleradas —tecnológicas, regulatorias, sociales y competitivas— están redefiniendo los fundamentos de liderazgo en la región. En este contexto, comprender quiénes están mejor posicionados para capturar oportunidades, gestionar riesgos y escalar modelos de negocio es una necesidad estratégica para inversores, ejecutivos e instituciones. ADMIRADOS 2025, desarrollado por Estrategia & Negocios en alianza con Skaleno Advisory, ofrece una respuesta basada en evidencia a esa necesidad. El estudio identifica a 218 empresas y 192 líderes cuya actuación destaca en cuatro dimensiones críticas de competitividad:

1. Visión estratégica e innovación del modelo de negocio 2. Adaptabilidad al entorno y capacidad de expansión 3. Gobierno corporativo y gestión transparente 4. Transformación digital y experiencia del cliente La metodología combina una matriz de evaluación construida por Skaleno con la participación de un Consejo Consultivo regional compuesto por 52 expertos. A cada uno de ellos se le solicitó nominar y evaluar a las empresas y líderes más admirados, aplicando la matriz desarrollada por la consultora. Las propuestas del equipo editorial de E&N fueron incorporadas con un peso equivalente al de un miembro del Consejo, garantizando equilibrio y consistencia metodológica. Se obtuvo así una radiografía transversal del liderazgo corporativo en Centroamérica.

El análisis resultante no es un ranking reputacional, sino un benchmark estratégico que revela patrones de gestión, capacidades diferenciales y prácticas que correlacionan con desempeño superior.

Tres hallazgos macro emergen del estudio: