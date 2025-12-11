Gaby Aued, CEO de Tecnasa: despliegue tecnológico orientado a los usuarios

Admirados

La CEO de Tecnasa relata cómo la empresa impulsa la innovación, implementando la Inteligencia Artificial con el doble objetivo de optimizar la experiencia de los clientes y lograr una mayor productividad.

Entrevista de Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios Durante un encuentro con Estrategia & Negocios, Gaby Aued, CEO de Tecnasa, detalló como implementan innovaciones como la Inteligencia Artificial enfocados en la experiencia del cliente y la maximización de su productividad. “Desde siempre, en el uso de las tecnologías lo más importante es el entrenamiento en el uso de las herramientas, capacitación continua y recertificación técnica”, apunta la CEO de la organización.

Tecnasa se planta en la primera línea de adopción de tecnologías en Centroamérica, pero no lo hace a cualquier costo. Su implementación tiene una orientación definida: alentar una mejor experiencia de sus clientes y la optimización de los procesos dentro de la organización.



Esta panameña considera que para una transformación digital exitosa, la visión debe venir desde la dirección de la empresa y emanar hacia el resto de áreas. De esta manera, se posibilitan decisiones basadas en datos fiables. Aued es una destacada en el especial Admirados 2025, que este año incorporó un Consejo Consultivo de notables, quienes a título personal, nominó y evaluó a las organizaciones y líderes que destacan por sus prácticas sobresalientes. El especial es de Revista Estrategia & Negocios, en alianza con Skaleno Advisory. Ambos socios presentan la investigación más profunda y rigurosa sobre las prácticas que distinguen a las empresas y líderes que hoy definen el rumbo de Centroamérica.