Admirados

Gaby Aued, CEO de Tecnasa: despliegue tecnológico orientado a los usuarios

La CEO de Tecnasa relata cómo la empresa impulsa la innovación, implementando la Inteligencia Artificial con el doble objetivo de optimizar la experiencia de los clientes y lograr una mayor productividad.

    Gaby Aued identifica retos transversales en un entorno de alto volumen de datos: la ciberseguridad y la calidad de la información. FOTO E&N
2025-12-11

Entrevista de Pablo Balcáceres - Estrategia & Negocios

Durante un encuentro con Estrategia & Negocios, Gaby Aued, CEO de Tecnasa, detalló como implementan innovaciones como la Inteligencia Artificial enfocados en la experiencia del cliente y la maximización de su productividad.

“Desde siempre, en el uso de las tecnologías lo más importante es el entrenamiento en el uso de las herramientas, capacitación continua y recertificación técnica”, apunta la CEO de la organización.

ADMIRADOS 2025: La nueva élite empresarial de Centroamérica

Tecnasa se planta en la primera línea de adopción de tecnologías en Centroamérica, pero no lo hace a cualquier costo. Su implementación tiene una orientación definida: alentar una mejor experiencia de sus clientes y la optimización de los procesos dentro de la organización.

Esta panameña considera que para una transformación digital exitosa, la visión debe venir desde la dirección de la empresa y emanar hacia el resto de áreas. De esta manera, se posibilitan decisiones basadas en datos fiables.

Aued es una destacada en el especial Admirados 2025, que este año incorporó un Consejo Consultivo de notables, quienes a título personal, nominó y evaluó a las organizaciones y líderes que destacan por sus prácticas sobresalientes.

El especial es de Revista Estrategia & Negocios, en alianza con Skaleno Advisory. Ambos socios presentan la investigación más profunda y rigurosa sobre las prácticas que distinguen a las empresas y líderes que hoy definen el rumbo de Centroamérica.

LEA LA ENTREVISTA COMPLETA EN




Pablo Balcáceres
Pablo Balcáceres
Editor de Inteligencia E&N

Periodista y Analista de Datos, especializado en negocios y finanzas con más de 20 años de experiencia en medios como Bloomberg Línea, El Economista de LPG y EDH

Tecnología
|
Innovación
|
Empresarios
|
Admirados de Centroamérica
|
Gaby Aued
|
Centroamérica
|
Skaleno Advisory
|

