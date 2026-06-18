Lovemarks 2026 las marcas más amadas de la década para Centroamérica

Lovemarks

Por revistaeyn.com ¡Llega la oportunidad para elegir a tus marcas más amadas, tus LOVEMARKS! Premia a las marcas que conectan contigo, con tu estilo, y que se han ganado un lugar en tu vida. Ingresa a este enlace y vota: https://es.surveymonkey.com/r/ZLKNY32 En 2026 celebramos una década de este especial de Revista Estrategia & Negocios, una iniciativa que desde su primera edición ha unido a audiencias y marcas a través de un vínculo único: la conexión emocional que transforma a una marca en algo más que un producto o servicio. Te invitamos a reconocer y votar por aquellas marcas que te han conquistado. Cuéntanos qué valoras más sobre las marcas, qué las hace merecedoras de tu confianza, preferencia y cariño.

La encuesta LOVEMARKS 2026 busca identificar a las marcas más amadas en los países de la región. Ya sea vivas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua o Panamá. ¿Qué marcas de tu país son las más trascendentes? ¿Identificas marcas que conectan con el orgullo nacional? Lovemarks le permite nominar a marcas en diferentes categorías: Comercio, Alimentos, Bebidas, Bebidas Alcohólicas, Finanzas, Decoración, Educación, Salud, entre otras.

LAS MARCAS A PROFUNDIDAD LOVEMARKS DE E&N va un paso más allá y muestra a las marcas más amadas en la región, pero también las razones que mueven este sentimiento. En LOVEMARKS 2025 uno de los hallazgos más relevantes giró en torno a la relevancia del servicio al cliente. Más de dos tercios de los entrevistados manifestó cómo la calidez humana se volvía clave para valorar a la marca como LOVEMARKS. Así el trato amable y empático jugaba a favor de las marcas amadas más sobresalientes, sobre todo para la Generación Z que la considera un factor crítico junto a la rapidez y transparencia para resolver problemas. Las LOVEMARKS navegan en un entorno de cambios y deben conquistar a mercados cada vez más amplios, públicos más segmentados y diversos, lo cual impone un desafío para estrechar los lazos con sus consumidores.