Lovemarks 2026 las marcas más amadas de la década para Centroamérica

Por revistaeyn.com
¡Llega la oportunidad para elegir a tus marcas más amadas, tus LOVEMARKS! Premia a las marcas que conectan contigo, con tu estilo, y que se han ganado un lugar en tu vida. Ingresa a este enlace y vota: https://es.surveymonkey.com/r/ZLKNY32
En 2026 celebramos una década de este especial de Revista Estrategia & Negocios, una iniciativa que desde su primera edición ha unido a audiencias y marcas a través de un vínculo único: la conexión emocional que transforma a una marca en algo más que un producto o servicio.
Te invitamos a reconocer y votar por aquellas marcas que te han conquistado. Cuéntanos qué valoras más sobre las marcas, qué las hace merecedoras de tu confianza, preferencia y cariño.
La encuesta LOVEMARKS 2026 busca identificar a las marcas más amadas en los países de la región. Ya sea vivas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua o Panamá. ¿Qué marcas de tu país son las más trascendentes?
¿Identificas marcas que conectan con el orgullo nacional? Lovemarks le permite nominar a marcas en diferentes categorías: Comercio, Alimentos, Bebidas, Bebidas Alcohólicas, Finanzas, Decoración, Educación, Salud, entre otras.
LAS MARCAS A PROFUNDIDAD
LOVEMARKS DE E&N va un paso más allá y muestra a las marcas más amadas en la región, pero también las razones que mueven este sentimiento.
En LOVEMARKS 2025 uno de los hallazgos más relevantes giró en torno a la relevancia del servicio al cliente. Más de dos tercios de los entrevistados manifestó cómo la calidez humana se volvía clave para valorar a la marca como LOVEMARKS.
Así el trato amable y empático jugaba a favor de las marcas amadas más sobresalientes, sobre todo para la Generación Z que la considera un factor crítico junto a la rapidez y transparencia para resolver problemas.
Las LOVEMARKS navegan en un entorno de cambios y deben conquistar a mercados cada vez más amplios, públicos más segmentados y diversos, lo cual impone un desafío para estrechar los lazos con sus consumidores.
Ernest Riba ,Chief Strategy Officer para América Latina deVML en Latinoamérica, los principios de las Lovemarks siguen vigentes aunque muestran cambios relativos cómo captar la atención de nuevos clientes, fidelizar a los ocasionales y profundizar los lazos con los más leales.
El inglés Kevin Roberts planteó el concepto de las Lovemarks en 2004, sosteniendo que las marcas amadas tienen ventajas competitivas sobre el resto. Más de veinte años después, el mercado ha cambiado enormemente, marcado especialmente por la conectividad y la disposición de datos en tiempo real.
En 2026 las LOVEMARKS siguen más vigentes que nunca. Tienes la última palabra: ¡Te invitamos a nominar a las marcas que emocionan y conectan contigo!