TOM 2026 República Dominicana: Balance hacia la tradición

Análisis de Pablo Balcáceres - Investigación de Kantar Mercaplan
La dominancia de marcas emblemáticas con altos porcentajes de Top of Mind caracteriza a República Dominicana.
Los líderes se convierten en parte de la identidad nacional al conectar con el orgullo dominicano, la cultura y el deporte.
Las marcas tradicionales con mayor recordación son Cerveza Presidente (87 %), Café Santo Domingo (78 %) e Induveca (69 %).
En la categoría de Bebidas, también destaca por sus buenos resultados, Ron Brugal (63%), y la marca Rica destacando en Jugos (56%) y Leche (43%).
El ingreso de nuevos competidores y de marcas económicas le imprimen dinamismo al entorno, facilitando al consumidor el acceso a una oferta cada vez más variada, según el análisis de Kantar Mercaplan.
La banca tiene una presencia relevante en la mente de los dominicanos. En suma, tres competidores abarcan un 94% de TOM: Banreservas, Popular y BHD.
La solidez, la confianza y el prestigio de las mismas se asientan a la base de su recordación.