TOM 2026 República Dominicana: Balance hacia la tradición

Análisis de Pablo Balcáceres - Investigación de Kantar Mercaplan

La dominancia de marcas emblemáticas con altos porcentajes de Top of Mind caracteriza a República Dominicana.

Los líderes se convierten en parte de la identidad nacional al conectar con el orgullo dominicano, la cultura y el deporte.

Las marcas tradicionales con mayor recordación son Cerveza Presidente (87 %), Café Santo Domingo (78 %) e Induveca (69 %).

En la categoría de Bebidas, también destaca por sus buenos resultados, Ron Brugal (63%), y la marca Rica destacando en Jugos (56%) y Leche (43%).