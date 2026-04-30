Top of Mind

TOM 2026 República Dominicana: Balance hacia la tradición

Las marcas líderes se entrelazan con la identidad nacional de los dominicanos, aunque estos también aprecian la llegada de nuevas marcas económicas.

  • TOM 2026 República Dominicana: Balance hacia la tradición
2026-04-30

Análisis de Pablo Balcáceres - Investigación de Kantar Mercaplan

La dominancia de marcas emblemáticas con altos porcentajes de Top of Mind caracteriza a República Dominicana.

Los líderes se convierten en parte de la identidad nacional al conectar con el orgullo dominicano, la cultura y el deporte.

Las marcas tradicionales con mayor recordación son Cerveza Presidente (87 %), Café Santo Domingo (78 %) e Induveca (69 %).

En la categoría de Bebidas, también destaca por sus buenos resultados, Ron Brugal (63%), y la marca Rica destacando en Jugos (56%) y Leche (43%).

El ingreso de nuevos competidores y de marcas económicas le imprimen dinamismo al entorno, facilitando al consumidor el acceso a una oferta cada vez más variada, según el análisis de Kantar Mercaplan.

La banca tiene una presencia relevante en la mente de los dominicanos. En suma, tres competidores abarcan un 94% de TOM: Banreservas, Popular y BHD.

La solidez, la confianza y el prestigio de las mismas se asientan a la base de su recordación.

Pablo Balcáceres
Pablo Balcáceres
Editor de Inteligencia E&N

Periodista y Analista de Datos, especializado en negocios y finanzas con más de 20 años de experiencia en medios como Bloomberg Línea, El Economista de LPG y EDH

Marketing
|
Marcas
|
Especiales E&N
|
Top of Mind
|
Kantar Mercaplan
|
República Dominicana
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE