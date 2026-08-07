Bolsa Centroamericana de Valores y PNUD impulsarán mercado en Honduras

Finanzas

La alianza busca combinar la experiencia internacional del PNUD en finanzas para el desarrollo con la infraestructura y la capacidad operativa de la BCV para acelerar el desarrollo del mercado de capitales de Honduras.

Por Agencia EFE La Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) suscribieron un Memorándum de Entendimiento para fortalecer el mercado de capitales e impulsar el financiamiento sostenible en Honduras. El acuerdo fue firmado en Tegucigalpa por el gerente general de la BCV, Edgar Gutiérrez, y el representante residente del PNUD en Honduras, Alessandro Fracassetti, con el objetivo de promover instrumentos financieros orientados a proyectos con impacto ambiental y social.

El convenio contempla el intercambio y análisis de información sobre sostenibilidad, marcos regulatorios y buenas prácticas aplicables a instrumentos financieros con enfoque ambiental y social, como bonos temáticos destinados a proyectos de energía renovable, infraestructura resiliente, acceso a servicios básicos y desarrollo comunitario, según un comunicado del PNUD. La alianza busca combinar la experiencia internacional del PNUD en finanzas para el desarrollo con la infraestructura y la capacidad operativa de la BCV para acelerar el desarrollo del mercado de capitales de Honduras. “Las finanzas sostenibles constituyen una herramienta estratégica para movilizar inversión hacia proyectos que generan crecimiento económico, empleo y bienestar para la población”, afirmó Gutiérrez, quien destacó que la cooperación permitirá avanzar hacia un ecosistema financiero “más moderno, competitivo e inclusivo”.