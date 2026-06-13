Banca pública de Costa Rica une esfuerzos para fortalecer la resiliencia ante El Niño

Por revistaeyn.com
La banca pública de Costa Rica anunció una serie de acciones conjuntas orientadas a proteger a las personas, respaldar la actividad productiva y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los desafíos derivados del Fenómeno de El Niño.
El anuncio fue realizado durante una actividad en el Centro de Operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, donde representantes del Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP) presentaron un paquete de medidas destinadas a brindar acompañamiento financiero oportuno a clientes actuales y potenciales.
La iniciativa forma parte de la estrategia interinstitucional coordinada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que contempla más de 270 acciones preventivas para reducir los riesgos asociados a la disminución de lluvias, el aumento de las temperaturas y sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y otros sectores estratégicos de la economía.
Entre las medidas anunciadas destacan alternativas para ampliar plazos y mejorar condiciones crediticias, reestructuraciones financieras, modificaciones en los esquemas de pago, consolidación de operaciones y acceso a nuevas soluciones de financiamiento. El objetivo es facilitar la continuidad de las actividades económicas y productivas en un contexto marcado por la incertidumbre climática.
“Desde el BN estamos acompañando a las familias y a sectores clave como la agricultura, la ganadería y las pymes con soluciones financieras oportunas que les permitan anticiparse, enfrentar y recuperarse de los efectos del Fenómeno de El Niño. Al mismo tiempo, fortalecemos nuestro programa de financiamiento sostenible Pura Verde como una herramienta concreta para impulsar la adaptación y mitigación climática”, afirmó Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del Banco Nacional.
Por su parte, Evelyn Aguilar Corrales, subgerente de Negocios del BCR, destacó la importancia de la coordinación entre las entidades financieras estatales. “Este esfuerzo conjunto refleja la capacidad de la banca pública para responder unida ante los retos nacionales. Nuestro objetivo es brindar herramientas que permitan a productores, emprendedores y empresas fortalecer su resiliencia, adaptarse a nuevas condiciones climáticas y continuar generando empleo y desarrollo en todo el país”, señaló.
Desde el Banco Popular, Marlon Valverde, director de Banca Social y PyMES, subrayó que la prevención y la solidaridad son esenciales para enfrentar este tipo de desafíos. “Como banca pública, estamos llamados a apoyar tanto a quienes ya son nuestros clientes como a quienes requieran acompañamiento para proteger o reactivar sus actividades productivas, especialmente en comunidades y sectores más vulnerables a los efectos del clima”, indicó.
Cada entidad aportará herramientas específicas. El BCR impulsará financiamiento para proyectos agropecuarios sostenibles, adaptación climática y eficiencia energética; el BN fortalecerá programas para agricultura, ganadería y proyectos de mitigación ambiental mediante su iniciativa Pura Verde; mientras que el Banco Popular ofrecerá apoyo a ASADAS, proyectos hídricos, energías renovables y esquemas de recuperación económica.
Como parte de este esfuerzo conjunto, las tres instituciones pondrán a disposición de la ciudadanía una red de más de 400 oficinas en todo el país, desde donde se brindará orientación personalizada para facilitar el acceso a las soluciones financieras diseñadas para enfrentar los efectos del cambio climático y fortalecer el desarrollo sostenible de Costa Rica.