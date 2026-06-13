Banca pública de Costa Rica une esfuerzos para fortalecer la resiliencia ante El Niño

Finanzas

La iniciativa forma parte de la estrategia interinstitucional coordinada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que contempla más de 270 acciones preventivas para reducir los riesgos asociados a la disminución de lluvias, el aumento de las temperaturas y sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y otros sectores estratégicos de la economía.

Por revistaeyn.com La banca pública de Costa Rica anunció una serie de acciones conjuntas orientadas a proteger a las personas, respaldar la actividad productiva y fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a los desafíos derivados del Fenómeno de El Niño. El anuncio fue realizado durante una actividad en el Centro de Operaciones del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, donde representantes del Banco Nacional (BN), Banco de Costa Rica (BCR) y Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP) presentaron un paquete de medidas destinadas a brindar acompañamiento financiero oportuno a clientes actuales y potenciales.

La iniciativa forma parte de la estrategia interinstitucional coordinada por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), que contempla más de 270 acciones preventivas para reducir los riesgos asociados a la disminución de lluvias, el aumento de las temperaturas y sus efectos sobre el abastecimiento de agua, la producción agropecuaria y otros sectores estratégicos de la economía. Entre las medidas anunciadas destacan alternativas para ampliar plazos y mejorar condiciones crediticias, reestructuraciones financieras, modificaciones en los esquemas de pago, consolidación de operaciones y acceso a nuevas soluciones de financiamiento. El objetivo es facilitar la continuidad de las actividades económicas y productivas en un contexto marcado por la incertidumbre climática. “Desde el BN estamos acompañando a las familias y a sectores clave como la agricultura, la ganadería y las pymes con soluciones financieras oportunas que les permitan anticiparse, enfrentar y recuperarse de los efectos del Fenómeno de El Niño. Al mismo tiempo, fortalecemos nuestro programa de financiamiento sostenible Pura Verde como una herramienta concreta para impulsar la adaptación y mitigación climática”, afirmó Rosaysella Ulloa Villalobos, gerente general del Banco Nacional. Por su parte, Evelyn Aguilar Corrales, subgerente de Negocios del BCR, destacó la importancia de la coordinación entre las entidades financieras estatales. “Este esfuerzo conjunto refleja la capacidad de la banca pública para responder unida ante los retos nacionales. Nuestro objetivo es brindar herramientas que permitan a productores, emprendedores y empresas fortalecer su resiliencia, adaptarse a nuevas condiciones climáticas y continuar generando empleo y desarrollo en todo el país”, señaló.