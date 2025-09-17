Banco CUSCATLÁN anunció que inició sus operaciones en Guatemala

Finanzas

El banco inicia operaciones en Guatemala con 48 agencias, 31 agentes bancarios y cobertura nacional a través de la red 5B, con más de 2.700 cajeros automáticos.

Por revistaeyn.com Banco CUSCATLÁN inicia operaciones en Guatemala como parte de una estrategia de expansión regional liderada por Inversiones Cuscatlán Centroamérica. Este lanzamiento oficial es resultado directo de la adquisición del 100 % de las acciones de Banco Inmobiliario. El banco inicia operaciones con 48 agencias, 31 agentes bancarios y cobertura nacional a través de la red 5B, con más de 2.700 cajeros automáticos. También se lanza oficialmente la nueva App Cuscatlán 3.0, una plataforma digital de última generación ya consolidada en El Salvador y Honduras.

Federico Nasser Facussé, presidente de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, comento: "La culminación de esta transacción representa un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en la región. Agradecemos a los reguladores la confianza depositada en nosotros y reafirmamos nuestro compromiso de ofrecer productos y servicios financieros innovadores en Guatemala". Por su parte, Rafael Buonafina, gerente general, comento: “En Banco CUSCATLÁN Guatemala creemos que una sonrisa también es parte del servicio financiero. Nos mueve el compromiso de brindar una atención cercana, humana y con excelencia, respaldada por productos innovadores y soluciones que realmente acompañan a nuestros clientes en cada etapa de su vida financiera”