Banco Cuscatlán debuta en el mercado bursátil de Honduras con US$40,5 millones

Por revistaeyn.com
Banco Cuscatlán Honduras se incorporó formalmente al mercado de valores del país mediante la emisión de bonos corporativos por un monto autorizado de hasta 1.000 millones de lempiras, equivalentes a unos US$40,5 millones.
El lanzamiento de los Bonos Corporativos BCU Honduras se realizó con el acompañamiento de la Bolsa Centroamericana de Valores (BCV), entidad que resaltó el impacto positivo que este tipo de instrumentos tiene en la diversificación de alternativas de inversión y en el acceso a financiamiento de mediano y largo plazo para el sector privado.
Con esta emisión, Banco Cuscatlán se suma como nuevo actor del mercado bursátil local, ampliando la gama de opciones disponibles para inversionistas institucionales y particulares, al tiempo que fortalece la dinámica del sistema financiero nacional.
Banco Cuscatlán inició operaciones en Honduras en 2023, respaldado por la solidez patrimonial y la experiencia regional de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, así como por la trayectoria de Banco Cuscatlán El Salvador, una de las principales entidades financieras de ese país.
Durante el acto de presentación, el gerente general de Banco Cuscatlán Honduras, Eurípides Cálix, subrayó la fortaleza financiera del grupo a nivel regional y la credibilidad que ha logrado construir entre los inversionistas. Según explicó, la incursión en el mercado bursátil responde a una visión de largo plazo orientada a apoyar el desarrollo productivo y económico de Honduras.
En la misma línea, el gerente de Banca de Personas y PYME, Mauricio Barrientos, destacó los resultados financieros positivos que ha mostrado el banco desde su inicio de operaciones, así como la calificación de riesgo que respalda a la entidad, elementos que, afirmó, brindan confianza al mercado sobre la solidez de la emisión y el desempeño futuro del banco.
Por su parte, Gabriela Ramírez, gerente de Finanzas y Administración, señaló que el primer tramo de la emisión está programado para enero de 2026, fecha que marcará el inicio formal de la participación activa de Banco Cuscatlán en el mercado bursátil hondureño.
El gerente general de la Bolsa Centroamericana de Valores, Edgar Gutiérrez, dio la bienvenida a la institución y a los inversionistas, resaltando el papel del mercado de valores como una vía eficiente para financiar proyectos y fomentar el crecimiento económico. Asimismo, reconoció el trabajo conjunto del banco y de Fomento Financiero, casa de bolsa encargada de la estructuración de la emisión.
Con información de Proceso