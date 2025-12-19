Banco Cuscatlán debuta en el mercado bursátil de Honduras con US$40,5 millones

Finanzas

La iniciativa también refuerza la confianza en el mercado de valores como un mecanismo moderno, transparente y competitivo para canalizar recursos hacia la economía.

Por revistaeyn.com Banco Cuscatlán Honduras se incorporó formalmente al mercado de valores del país mediante la emisión de bonos corporativos por un monto autorizado de hasta 1.000 millones de lempiras, equivalentes a unos US$40,5 millones. El lanzamiento de los Bonos Corporativos BCU Honduras se realizó con el acompañamiento de la Bolsa Centroamericana de Valores (BCV), entidad que resaltó el impacto positivo que este tipo de instrumentos tiene en la diversificación de alternativas de inversión y en el acceso a financiamiento de mediano y largo plazo para el sector privado.

Con esta emisión, Banco Cuscatlán se suma como nuevo actor del mercado bursátil local, ampliando la gama de opciones disponibles para inversionistas institucionales y particulares, al tiempo que fortalece la dinámica del sistema financiero nacional. Banco Cuscatlán inició operaciones en Honduras en 2023, respaldado por la solidez patrimonial y la experiencia regional de Inversiones Cuscatlán Centroamérica, así como por la trayectoria de Banco Cuscatlán El Salvador, una de las principales entidades financieras de ese país. Durante el acto de presentación, el gerente general de Banco Cuscatlán Honduras, Eurípides Cálix, subrayó la fortaleza financiera del grupo a nivel regional y la credibilidad que ha logrado construir entre los inversionistas. Según explicó, la incursión en el mercado bursátil responde a una visión de largo plazo orientada a apoyar el desarrollo productivo y económico de Honduras.