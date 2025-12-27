BCIE desembolsó más de US$90 millones a entidades financieras de Panamá

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó recientemente dos desembolsos a entidades financieras del país por un total de más de US$90 millones, orientados a apoyar a empresas de diversos sectores productivos.

Durante diciembre, el Banco efectuó un desembolso por US$62.0 millones al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA), y otro por US$30.0 millones a Global Bank. Ambos recursos están dirigidos a financiar proyectos que impulsan infraestructura, modernización de equipos, adquisición de activos, expansión comercial y el desarrollo de iniciativas inmobiliarias.

En conjunto, estas inversiones beneficiarán a empresas que generan más de 1.290 empleos, con una participación femenina cercana al 40 %, lo que evidencia su aporte al crecimiento económico y al fortalecimiento de la inclusión laboral de las mujeres.