Finanzas

BCIE y el FVC firman acuerdo por US$200 millones para el Tren Eléctrico de Costa Rica

El proyecto forma parte de una estructura de financiamiento por un total de US$800 millones, integrada por aportes de diversas fuentes como el Fondo Verde para el Clima y el Banco Europeo de Inversiones.

Por revistaeyn.com El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde para el Clima (FVC) firmaron un acuerdo de financiamiento por US$200 millones para apoyar la implementación del Proyecto del Tren Eléctrico de Pasajeros de la Gran Área Metropolitana (GAM) de Costa Rica. El acuerdo se formalizó durante una reunión de alto nivel en la sede del FVC y reafirma la alianza entre ambas instituciones para impulsar un desarrollo bajo en emisiones y resiliente al clima.

La ceremonia se llevó a cabo en el marco de la visita oficial de la Presidente Ejecutiva del Banco, Gisela Sánchez, como parte de una agenda orientada a fortalecer la cooperación con la República de Corea. El proyecto forma parte de una estructura de financiamiento por un total de US$800 millones, integrada por aportes de diversas fuentes: el Fondo Verde para el Clima (FVC) con US$178.7 millones; el BCIE con US$371.3 millones; y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con US$250 millones, además de una donación adicional del FVC por US$21.3 millones. Este esquema de cofinanciamiento demuestra el compromiso conjunto de socios nacionales e internacionales para impulsar un sistema de transporte público moderno, eficiente y con bajas emisiones de carbono.