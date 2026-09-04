BID aprobó US$95 millones para fortalecer los recursos hídricos en Panamá

Finanzas

La población total de esa área se beneficiará en forma indirecta por la mejora de los cursos de agua, mientras la UCPSP fortalecerá su capacidad institucional en gestión de proyectos, riesgos y sostenibilidad ambiental.

Por revistaeyn.com El Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de inversión de US$95 millones destinado a mejorar las condiciones ambientales en el Área Metropolitana de Panamá y los Distritos de Arraiján y La Chorrera, y apoyar la implementación del Marco de Financiamiento Sostenible de Panamá. El programa beneficiará directamente a aproximadamente 310.000 personas gracias a la ampliación del acceso a servicios de saneamiento.

La operación respaldará un conjunto de iniciativas en la Bahía de Panamá y el Área Metropolitana, incluidas: Rehabilitación del sistema de alcantarillado sanitario de Amador, diseño y construcción de saneamiento en áreas aledañas a Condado del Rey, diseño, construcción, operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales Caimito y equipamiento de Dos Líneas (Etapa 1), y Obras complementarias para el reúso de productos de la planta de tratamiento Juan Díaz. El proyecto también continuará apoyando el diseño y construcción del colector principal del Río Matansillo y al gerenciamiento del proyecto, asistencia técnica y supervisión para el diseño, construcción, operación y mantenimiento del sistema de recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales para Arraiján Oeste y La Chorrera. Además, los fondos financiarán la adecuación del Centro Interactivo de Educación Ambiental, y la capacitación a la Unidad Coordinadora del Programa Saneamiento de Panamá (UCPSP) en gestión de contratos y gestión de riesgos orientada al diseño de proyectos de saneamiento resilientes.