Bitfinex Securities lanza recaudaciones de capital para fondos globales tokenizados

Finanzas

Dos fondos globales de CMCC, firma de capital riesgo y gestora de inversiones con sede en Hong Kong, se convertirán en las primeras ofertas tokenizadas de fondo de fondos emitidas bajo el marco legal de El Salvador para activos digitales.

Por revistaeyn.com Bitfinex Securities, una plataforma regulada para la captación de capital y la negociación de valores tokenizados y subsidiaria de Bitfinex anunció la apertura de captaciones de capital para Crest Fund ("Crest") y Liberty Bitcoin Accumulation Fund ("LBAF"). Estos fondos globales de CMCC, firma de capital riesgo y gestora de inversiones con sede en Hong Kong, que se convertirán en las primeras ofertas tokenizadas de fondo de fondos emitidas bajo el marco legal de El Salvador para activos digitales.

El periodo de suscripción a la subida de capital para ambas ofertas estará abierto a inversores elegibles hasta el 29 de octubre de 2026. Tras la finalización de la subida, los tokens respectivos estarán disponibles para la negociación en el mercado secundario en Bitfinex Securities. Lanzados en marzo de 2022 y abril de 2025 respectivamente, Crest y LBAF son ambos fondos de cobertura cuantitativos multigestionados. La estrategia subyacente del fondo Crest, denominado en dólares estadounidenses, ha operado desde principios de 2022, proporcionando la base para el posterior fondo LBAF denominado en bitcoin. Ambos fondos están estructurados como carteras segregadas de CMCC Global SPC en las Islas Caimán, con las ofertas tokenizadas representando intereses económicos en las acciones participantes subyacentes correspondientes. Los tokens son emitidos por CMCC Global SPC y acuñados utilizando Hadron by Tether, la plataforma de Tether para la emisión y gestión del ciclo de vida de activos tokenizados, con los valores digitales emitidos y distribuidos a través de Bitfinex Securities El Salvador. Los tokens CREST se emitirán a US$10 por ficha, mientras que los tokens LBAF se emitirán a 0,0001 BTC (uns US$8) por token, con una inversión mínima de un token en cada oferta respectiva. Las ofertas también incluirán un periodo de incentivo de seis meses desde la fecha de cotización, durante el cual las comisiones de rendimiento se reducirán en un 50 % y se eliminarán las comisiones de canje.