Bitfinex Securities lanza recaudaciones de capital para fondos globales tokenizados

Por revistaeyn.com
Bitfinex Securities, una plataforma regulada para la captación de capital y la negociación de valores tokenizados y subsidiaria de Bitfinex anunció la apertura de captaciones de capital para Crest Fund ("Crest") y Liberty Bitcoin Accumulation Fund ("LBAF").
Estos fondos globales de CMCC, firma de capital riesgo y gestora de inversiones con sede en Hong Kong, que se convertirán en las primeras ofertas tokenizadas de fondo de fondos emitidas bajo el marco legal de El Salvador para activos digitales.
El periodo de suscripción a la subida de capital para ambas ofertas estará abierto a inversores elegibles hasta el 29 de octubre de 2026. Tras la finalización de la subida, los tokens respectivos estarán disponibles para la negociación en el mercado secundario en Bitfinex Securities.
Lanzados en marzo de 2022 y abril de 2025 respectivamente, Crest y LBAF son ambos fondos de cobertura cuantitativos multigestionados. La estrategia subyacente del fondo Crest, denominado en dólares estadounidenses, ha operado desde principios de 2022, proporcionando la base para el posterior fondo LBAF denominado en bitcoin.
Ambos fondos están estructurados como carteras segregadas de CMCC Global SPC en las Islas Caimán, con las ofertas tokenizadas representando intereses económicos en las acciones participantes subyacentes correspondientes. Los tokens son emitidos por CMCC Global SPC y acuñados utilizando Hadron by Tether, la plataforma de Tether para la emisión y gestión del ciclo de vida de activos tokenizados, con los valores digitales emitidos y distribuidos a través de Bitfinex Securities El Salvador.
Los tokens CREST se emitirán a US$10 por ficha, mientras que los tokens LBAF se emitirán a 0,0001 BTC (uns US$8) por token, con una inversión mínima de un token en cada oferta respectiva. Las ofertas también incluirán un periodo de incentivo de seis meses desde la fecha de cotización, durante el cual las comisiones de rendimiento se reducirán en un 50 % y se eliminarán las comisiones de canje.
"Crest y LBAF se desarrollaron en torno a dos objetivos diferentes: Crest está denominado en USD y busca generar rendimientos superiores a los rendimientos de los títulos del Tesoro de EE. UU., mientras que LBAF está diseñado para inversores que miden los rendimientos en unidades de Bitcoin y apunta a rendimientos netos anualizados del 8–12 %", comentó Martin Baumann, cofundador y socio director de CMCC Global.
Las ofertas llegan mientras la tokenización continúa expandiéndose en los mercados de capitales globales, con gran parte del enfoque reciente centrado en incorporar activos tradicionales, incluidos bonos gubernamentales, fondos del mercado monetario y renta variable, a la infraestructura basada en blockchain.
Desde su lanzamiento en 2021, Bitfinex Securities ha proporcionado un espacio regulado para la emisión y negociación de valores tokenizados, combinando tecnología blockchain con infraestructura de mercado regulada para emisores e inversores elegibles.
Hasta la fecha, la plataforma cuenta con más de US$500 millones en activos, incluyendo deuda subordinada tokenizada emitida por una cooperativa de crédito del Reino Unido (Titan 1), financiación de litigios (Titan 2 y Titan 4), contratos de hashrate de Bitcoin (BMN2) y bonos del Tesoro de EE. UU. (USTBL). La actividad de emisión se ha acelerado en 2026, incluyendo la inclusión de cinco productos tokenizados de empresas del tesoro de bitcoin emitidos a través de ORO (II), incluyendo productos vinculados a Strategy (CMSTR) y Metaplanet (CMPTL), y una exitosa captación de capital de US$50 millones para Alkemya Metacore SCSp (ALKN), la mayor hasta la fecha en la plataforma Bitfinex Securities. CREST y LBAF elevan el número de nuevos productos añadidos este trimestre a ocho y serán los primeros fondos tokenizados listados en la plataforma.
Cada token CREST representa un interés económico en una acción participante de la cartera segregada CMCC Global SPC Crest Segregated. Cada token LBAF representa un interés económico en una Acción Participativa de Clase BTC de la cartera segregada del Liberty Bitcoin Accumulation Fund.