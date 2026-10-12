Guatemala: Bonos del Tesoro de superan los US$26M entre pequeños inversores

Finanzas

La participación de 1.100 tenedores evidencia una mayor incorporación de personas a este segmento, que busca facilitar el acceso a los títulos de deuda pública y ampliar el conocimiento sobre las opciones disponibles en el mercado bursátil nacional.

Por revistaeyn.com La colocación de Bonos del Tesoro de Guatemala dirigida a pequeños inversionistas superó por primera vez los Q200 millones, al alcanzar Q205.2 millones (unos US$26,3 millones), mientras que el número de tenedores llegó a 1.100 personas, marcando un nuevo avance en la apertura del mercado de valores a una mayor parte de la población. El resultado representa un hito para el mercado de capitales guatemalteco, al reflejar tanto el crecimiento del monto invertido como el interés de más ciudadanos por incorporar instrumentos financieros a sus alternativas de ahorro e inversión.

El proceso de democratización de los Bonos del Tesoro comenzó en 2007. Desde entonces, la iniciativa ha buscado acercar estos instrumentos a los pequeños inversionistas mediante los mecanismos establecidos en el mercado de valores. La Bolsa de Valores Nacional, S.A. ha impulsado acciones de información, difusión y educación financiera para que más guatemaltecos conozcan el funcionamiento de estos instrumentos y las posibilidades de participación en el mercado de capitales. Además del volumen alcanzado, la ampliación de la base de inversionistas constituye un indicador relevante para el desarrollo del sector, debido a que una mayor participación puede contribuir a fortalecer la cultura financiera y profundizar el mercado de valores del país.